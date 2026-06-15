Schimbări rapide ale vremii: ce urmează în România până pe 28 iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru intervalul 15 – 28 iunie o perioadă caracterizată de încălzire treptată la nivelul întregii țări. Valorile termice vor crește semnificativ atât în regiunile de câmpie, cât și în zonele montane.

Pe parcursul perioadei analizate, vor fi semnalate averse pe arii extinse, în mod repetat. Episoadele de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente la mijlocul primei săptămâni și în a doua parte a intervalului.

În Banat, regimul termic va fi în creștere, cu maxime care urcă de la 23 la 34 de grade, iar minimele de la 11 la 18 grade. Ulterior, valorile diurne vor oscila între 30 și 33 de grade, iar cele nocturne între 14 și 17 grade. Sunt prognozate perioade cu averse slabe și pe suprafețe restrânse. În Crișana, temperaturile vor crește până spre 22 iunie, când maximele ajung la aproximativ 34 de grade.

Minimele din Crișana vor urca până la 18 grade, urmând ca apoi regimul termic să înregistreze variații ușoare. Maximele se vor situa ulterior între 28 și 32 de grade. Minimele vor oscila între 13 și 17 grade. Aversele vor avea o probabilitate mai mare în jurul datei de 18 iunie și după 22 iunie.

În Transilvania, maximele vor crește de la 22 de grade la începutul perioadei până la 31–32 de grade în intervalul 21–22 iunie. Ulterior, acestea vor scădea, ajungând la valori între 11 și 14 grade. Minimele vor porni în jur de 9 grade și vor urca până la 14–15 grade în perioada 22–24 iunie.

În Maramureș, încălzirea va fi vizibilă până la începutul celei de-a doua săptămâni, cu maxime de până la 33 de grade. Minimele vor crește de la 10 la 17 grade în aceeași perioadă. După acest interval, valorile termice vor înregistra oscilații moderate. Aversele vor apărea aproape zilnic, mai intense în jurul datei de 18 iunie și după 23 iunie.

În Moldova, temperaturile maxime vor urca treptat până la aproximativ 31 de grade, iar minimele vor ajunge la 17 grade. Ulterior, regimul termic va scădea ușor, cu maxime între 25 și 29 de grade. Minimele vor varia între 13 și 16 grade. Aversele vor fi prezente pe aproape tot intervalul analizat.

În Dobrogea, valorile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, iar minimele între 15 și 19 grade. Sunt posibile ploi de scurtă durată în majoritatea zilelor. Episoadele mai extinse de instabilitate sunt estimate între 15 și 19 iunie și după 23 iunie. Regimul atmosferic va rămâne variabil pe tot parcursul perioadei.

În Muntenia, maximele vor urca de la 27 la 33 de grade până în jurul datei de 22 iunie. Minimele vor crește de la 13 la 18 grade. Ulterior, valorile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, iar cele nocturne între 15 și 18 grade.

În Oltenia, vremea va urma un tipar similar, cu o creștere a maximelor până la 34 de grade în jurul datei de 22 iunie. Minimele vor ajunge la aproximativ 18 grade în a doua parte a perioadei. După acest interval, valorile termice vor scădea ușor. Aversele vor fi posibile aproape zilnic.

La munte, încălzirea va continua până în jurul datei de 22 iunie, când maximele vor atinge aproximativ 22 de grade. Minimele vor rămâne în jurul valorii de 18 grade în aceeași perioadă. Ulterior, se va înregistra o ușoară scădere a valorilor termice. Aversele vor fi prezente zilnic, mai intense între 17 și 19 iunie și în a doua parte a intervalului analizat.