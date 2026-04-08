Cutremur în România! Seismul a avut loc la adâncimea de 85,5 km, fiind înregistrat în apropierea următoarelor orașe: 46 km sud de Focșani, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 70 km sud de Buzău, 78 km est de Brașov, 92 km sud de Bacău și 97 km sud de Bârlad.

De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs patru cutremure cu magnitudini între 2,7 și 4 grade. Cel mai puternic seism din acest an, de 4,5 grade, a avut loc pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.

Un alt cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter a avut loc miercuri, 8 aprilie 2026, în România, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 05:28, la o adâncime de 147,7 kilometri, și a avut intensitatea II, fiind resimțit doar de unele persoane.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focșani, 73 km nord de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu a explicat pe înțelesul tuturor când ar putea avea loc următorul mare cutremur din România, care ar putea atinge o magnitudine între 7,2 și 7,9 grade pe scara Richter sau, posibil, chiar până la 8.

Pe baza datelor analizate până în prezent, el consideră că viitorul seism va fi unul de adâncime, asemănător celui din anul 1802. Seismologul a subliniat că un astfel de cutremur s-ar resimți pe o suprafață foarte mare, posibil de la Moscova (Rusia) până la Cairo (Egipt), acoperind o mare parte din Europa, fără a provoca victime, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

În opinia sa, aceasta reprezintă un avantaj pentru România, deoarece un cutremur mai adânc își răspândește energia pe o zonă extinsă și poate fi mai puțin distructiv la nivel local. Mărmureanu a comparat cutremurul cu un con răsturnat: punctul de pornire ar fi în adâncime, iar efectele s-ar extinde larg la suprafață, afectând o zonă întinsă din Europa.

Seismologul estimează că acest cutremur ar putea avea loc după anii 2040–2041, la o adâncime de aproximativ 150–170 km, bazându-se pe calculele realizate pe date adunate timp de peste 300 de ani. Gheorghe Mărmureanu se declară optimist și afirmă că previziunile sale s-au dovedit corecte până acum.