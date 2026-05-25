Președintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Cristian Pascu, susține că suma de 400 de euro care poate fi scăzută din taxe pentru contribuțiile la Pilonul 3 și Pilonul 4 de pensii nu mai este suficientă și ar trebui mărită. El a explicat că, atunci când a fost introdusă, această sumă reprezenta aproximativ 10% din salariul brut, dar acum nu mai are aceeași valoare. Din acest motiv, APAPR vrea ca deductibilitatea să fie legată de salariul brut, nu de o sumă fixă.

Cristian Pascu a făcut aceste declarații luni, la evenimentul „Forumul investitorilor – 2026: Provocările şi oportunităţile anului”, organizat de Ziarul Bursa, unde au participat reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri.

El a mai spus că fondurile de pensii au nevoie de mai multe posibilități de investiții, deoarece investesc pe termen lung și trebuie să își diversifice investițiile pentru ca participanții să aibă beneficii mai mari în timp. Pascu a afirmat că APAPR își dorește să îmbunătățească modul de comunicare cu participanții prin digitalizarea proceselor.

El a explicat că se urmărește folosirea unor platforme online securizate prin care participanții să poată comunica mai ușor cu administratorii fondurilor. APAPR dorește conectarea bazelor de date cu instituții precum Casa Naţională de Pensii Publice și Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor.

„Un (…) obiectiv la care ne uităm este creşterea deductibilităţii fiscale. Această sumă de 400 de euro, care de curând a fost implementată şi pentru Pilonul 4, considerăm că nu este suficientă. A fost un moment, la lansare, când reprezenta un procent semnificativ din ceea ce însemna salariul brut, probabil undeva pe la 10%. Astăzi, 400 de euro nu mai reprezintă mare lucru şi vrem să ducem discuţiile spre referirea la un salariu brut – că este salariu brut pe economie, că vorbim de raportare în funcţie de salariul fiecăruia, dar considerăm că legarea de o sumă fixă nu mai este de actualitate. O altă direcţie pe care vrem să ne focusăm este legată de lărgirea orizontului investiţional. Fondurile de pensie fiind, prin natura lor, investitori pe termen lung, trebuie să avem acces la mai multe instrumente, la diversificare, astfel încât participanţii se beneficieze pe termen lung de aceste investiţii. O altă direcţie spre care ne focusăm este legată de eficientizarea comunicării cu participanţii şi ne referim aici la digitalizarea proceselor. Vrem să putem să comunicăm mai eficient prin interfeţe automatizate, prin posibilitatea pe care vrem să o acordăm participantului de a comunica cu administratorul online într-un mediu securizat, inclusiv prin integrarea bazelor de date cu autorităţile implicate în sistemul de pensii, ne referim la CNPP, la Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei şi alte instituţii”, a declarat Pascu.

Pascu consideră că unul dintre obiectivele importante ale organizației este creșterea contribuției la Pilonul 2 de pensii de la 4,75% la 6%, așa cum este prevăzut în planul național de dezvoltare pentru perioada 2025–2031. El a spus că sistemul de pensii private marchează un moment important, deoarece în luna mai se împlinesc 18 ani de la lansarea Pilonului 2 și 19 ani de la lansarea Pilonului 3.

Pascu a explicat că APAPR și-a stabilit trei direcții principale: consolidarea sistemului de pensii, creșterea încrederii participanților și contribuția mai mare a fondurilor de pensii la dezvoltarea economiei României.

Potrivit acestuia, organizația lucrează la îmbunătățirea legislației pentru Pilonul 2, Pilonul 3, Pilonul 4 și pentru firmele care vor face plățile pensiilor private. El a precizat că APAPR colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a crea reguli mai clare și moderne și speră ca legislația secundară să fie finalizată până la sfârșitul anului. Pascu a mai spus că există deja inițiative pentru majorarea contribuției la Pilonul 2 până la 6%, însă urmează să se stabilească momentul potrivit pentru aplicarea acestei măsuri.

„E un moment aniversar pentru sistemul de pensii. În luna mai se împlinesc 18 ani de la lansarea Pilonului 2 şi 19 ani de la lansarea Pilonului 3. Ne-am stabilit şi nişte obiective. Ca priorităţi strategice, nu pot să fie altele decât cele trei linii mari, care ţin una de consolidarea sistemului, a doua de creşterea încrederii participanţilor la sistemul de pensii şi a treia direcţie de maximizare a contribuţiilor în fondurile de pensii la dezvoltarea economică a României. Ne focusăm pe consolidarea cadrului legislativ şi instituţional, pe toate barierele, că vorbim de Pilonul 2, de Pilonul 3, de Pilonul 4 şi, mai nou, de furnizorii de plăţi. Este important ca aici să contribuim şi să reuşim să avem o legislaţie unitară, modernă, pe care să o putem implementa şi în zona de furnizori de plăţi. Lucrăm împreună cu Autoritatea (de Supraveghere Financiară, n.r.) la acest lucru şi sperăm să reuşim să finalizăm până la sfârşitul acestui an şi legislaţia secundară. Un alt obiectiv important ţine de creşterea contribuţiei la Pilonul 2 de la 4,75%, cât este în prezent, până la 6%, aşa cum a fost asumat în planul bugetar structural naţional de dezvoltare pe termen mediu, pe perioada 2025 – 2031. Sunt deja nişte iniţiative în acest sens. Vom vedea când va fi momentul cel mai bun”, a afirmat Pascu.

Pascu a spus că un alt obiectiv important este reducerea impozitului pe dividende pentru fondurile de pensii. El consideră că taxarea dividendelor încasate de fondurile de pensii nu respectă legislația europeană și principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). El a explicat că a existat o perioadă în care fondurile de pensii nu plăteau acest impozit, însă acum sunt taxate, iar situația ar trebui schimbată pentru a se reveni la ceea ce consideră că este normal.

Președintele APAPR a afirmat că organizația vrea să îmbunătățească informarea participanților și educația financiară. El a spus că mulți oameni încă nu înțeleg bine cum funcționează sistemul de pensii private, ce avantaje are și la ce fond de pensii sunt înscriși. Potrivit acestuia, aceste informații trebuie explicate mai clar și mai des, astfel încât participanții să înțeleagă mai bine beneficiile sistemului de pensii private.

„Un alt obiectiv este legat de reducerea impozitului pe dividende. Nu considerăm că acesta este în conformitate cu legislaţia europeană şi cu principiile OECD, ca fondurile de pensii să fie taxate pentru dividendele pe care le încasează. A fost o perioadă în care nu plăteau impozite. În prezent, plătesc impozite şi considerăm că lucrurile astea trebuie reglate, revenit la ceea ce a trebuit să fie o normalitate. Şi un alt obiectiv pe care ne focusăm este legat de comunicarea proactivă cu participanţii şi de educaţia financiară, să le explicăm care sunt avantajele participării în sistemul de pensii, cum funcţionează. Lucruri pe care le vedem odată cu informările anuale pe care le trimitem, că oamenii încă nu cunosc elemente esenţiale şi atunci lucrurile astea trebuie continuate şi intensificate astfel încât participanţii să înţeleagă cum funcţionează, să ştie la ce fond sunt arondaţi şi care sunt beneficiile participării la sistemul de pensii private”, a punctat Pascu.

Pensia privată facultativă, cunoscută și ca Pilonul 3, oferă posibilitatea obținerii unui venit suplimentar la pensionare, pe lângă pensia de stat (Pilonul 1) și pensia privată obligatorie (Pilonul 2). Astfel, după încheierea activității profesionale, poți avea mai mulți bani economisiți pentru a-ți menține nivelul de trai. Sistemul Pilonului 3 a fost lansat în anul 2007 și are în prezent peste un milion de participanți în România, care contribuie pentru mai multă siguranță financiară la vârsta pensionării.

Sisteme asemănătoare de pensii private există în toate statele membre ale Uniunii Europene și în majoritatea țărilor dezvoltate membre ale Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În general, aceste sisteme sunt susținute prin facilități fiscale acordate atât angajaților, cât și angajatorilor.

La Pilonul 3 pot contribui toate persoanele care obțin venituri profesionale, indiferent dacă sunt angajați sau au activități independente. Participarea este permisă indiferent de vârstă. Fiecare persoană poate contribui la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, cu o sumă de până la 15% din venitul brut lunar. În același timp, și angajatorii pot contribui în numele angajaților, ca parte a beneficiilor oferite la locul de muncă. În prezent, contribuțiile sunt deductibile fiscal în limita a 400 de euro pe an, atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Conform legislației, banii acumulați în contul personal din Pilonul 3 aparțin participantului și sunt administrați de fondul de pensii până la pensionare. Sumele pot fi retrase după împlinirea vârstei de 60 de ani, în cazul pensionării pentru invaliditate sau, în situația decesului participantului, de către moștenitorii legali sau testamentari.

Pentru retragerea banilor, participantul sau moștenitorii trebuie să contacteze administratorul fondului de pensii, care oferă informațiile necesare despre procedură și documente.

În prezent, legea permite două variante de plată a banilor din Pilonul 3. Suma poate fi primită integral, într-o singură tranșă, sau prin plăți lunare egale, pe o perioadă de maximum cinci ani. În funcție de valoarea economiilor și de taxele aplicabile, plata eșalonată poate fi mai avantajoasă.

Pensia ocupațională, cunoscută și ca Pilonul IV, reprezintă o pensie suplimentară care poate oferi un venit în plus la vârsta pensionării. Prin acest sistem, angajatorul contribuie periodic cu anumite sume de bani într-un cont deschis pe numele angajatului, separat de salariul lunar. Astfel, pe durata activității în companie, se acumulează economii suplimentare pentru perioada de după pensionare.

Pilonul IV funcționează ca o schemă de pensii stabilită de companie, iar angajatorul poate decide contribuții diferite pentru angajați, în funcție de vechime, funcția ocupată sau nivelul salarial. Acest sistem aduce avantaje atât angajaților, care pot strânge mai mulți bani pentru pensie, cât și angajatorilor, care își pot motiva și păstra mai ușor personalul.

Pensia ocupațională completează celelalte forme de pensie existente în România: pensia publică de stat (Pilonul I), pensia obligatorie administrată privat (Pilonul II) și pensia facultativă administrată privat (Pilonul III).

Unul dintre principalele beneficii ale Pilonului IV este obținerea unui venit suplimentar la pensionare. În plus, banii acumulați aparțin participantului și sunt protejați conform regulilor sistemului. Există și posibilitatea ca angajatul să contribuie din propriile resurse pentru a acumula o sumă mai mare, însă acest lucru este permis doar după expirarea perioadei de vesting, dacă o astfel de clauză a fost stabilită. Perioada de vesting poate fi de maximum trei ani.

Sistemul oferă și flexibilitate în ceea ce privește contribuțiile. Contribuția proprie a participantului poate ajunge până la 33% din venitul brut lunar, fără ca totalul reținerilor să depășească 50% din venitul net lunar.

Fondurile de pensii ocupaționale urmăresc obținerea unor randamente competitive și folosesc o politică prudentă de investiții pentru protejarea economiilor participanților. În anumite cazuri, poate exista și o garanție a sumelor acumulate, aceasta fiind opțională și stabilită prin acord între angajator și administratorul fondului.

Contribuția principală la fondul de pensii ocupaționale este făcută de angajator, în plus față de salariul lunar al angajatului. După îndeplinirea condițiilor prevăzute în contract, și angajatul poate contribui suplimentar din fonduri proprii pentru a-și crește economiile pentru pensie.