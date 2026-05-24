Prin platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), orice salariat își poate crea un cont de utilizator pentru a verifica vechimea în muncă și contribuțiile înregistrate în sistemul public de pensii. Crearea contului se face prin completarea unui formular online disponibil pe site-ul instituției.

După completare, formularul trebuie tipărit și depus la orice casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate, atât în original, cât și în copie. Există și varianta transmiterii solicitării fără deplasare, dar în acest caz este necesară semnătura electronică pentru confirmarea identității.

După validarea datelor de către instituție, utilizatorul primește un e-mail de confirmare, pe baza căruia își poate seta parola și accesa contul personal din sistemul informatic CNPP.

Contul online oferă acces la mai multe funcționalități importante, printre care acces complet la serviciile electronice ale CNPP, notificări online privind evenimentele legate de contul personal și acces gratuit la informațiile privind contribuțiile și istoricul profesional.

Pentru verificarea completă a vechimii, cetățenii pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare, document care permite consultarea veniturilor brute realizate lunar în perioada de activitate și identificarea eventualelor întreruperi în muncă.

Această adeverință este eliberată de casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul, în funcție de domiciliu. Cererea poate fi transmisă online, însoțită de o copie scanată sau fotografie a cărții de identitate, la adresa oficială de e-mail a instituției.

Modelul de document utilizat de Casa de Pensii a Municipiului București poate fi vizualizat aici.

Stagiul de cotizare realizat după 1 aprilie 2001 este confirmat prin adeverință emisă de CNPP prin casele teritoriale de pensii, la solicitarea asiguratului.

Potrivit reprezentanților instituției, toate datele privind contribuțiile realizate după această dată sunt gestionate în sistem informatic, astfel încât nu mai este necesară colectarea documentelor de la foștii angajatori pentru dosarul de pensionare.

„Toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot solicita de la Casa de Pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, document care le permite să verifice toate veniturile brute realizate lunar de-a lungul perioadei de activitate. Prin intermediul adeverinței, persoanele interesate pot identifica eventualele întreruperi în activitatea profesională și pot calcula vechimea totală în muncă, pentru a verifica dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar la pensionare. Eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare se face la casa teritorială de pensii de care solicitantul aparține, în funcție de domiciliu”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, pentru Digi24.

Pentru perioadele de muncă anterioare datei de 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face în principal prin carnetul de muncă. Dacă acesta nu este disponibil, se pot utiliza alte documente prevăzute de lege, precum adeverințe emise de angajatori, de deținătorii legali de arhivă sau de operatori autorizați de Arhivele Naționale, în original, cu condiția ca pierderea carnetului de muncă să fi fost publicată în Monitorul Oficial, conform Codului Muncii.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada pentru care au fost datorate sau plătite contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii, inclusiv pentru persoanele cu declarație individuală de asigurare sau contract de asigurare socială.

După 1 aprilie 2001, evidența contribuțiilor este realizată exclusiv electronic, prin bazele de date ale CNPP, iar aceste informații sunt utilizate direct la stabilirea drepturilor de pensie.

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 1 aprilie 2010), toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii. Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori”, a explicat directorul executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Adeverințele de la angajatori sunt necesare doar pentru perioadele anterioare anului 2001, atunci când veniturile nu sunt înscrise în carnetul de muncă. De asemenea, ele sunt obligatorii în situațiile în care au fost acordate venituri suplimentare, precum prime sau bonusuri, care nu apar în documentele oficiale.

Pentru perioadele de după 2001, angajatorii transmit electronic toate datele privind veniturile și contribuțiile, iar acestea sunt preluate automat în sistemul CNPP, fără a mai fi nevoie de adeverințe suplimentare.