UDMR, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan: Nu mai poate fi premier

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, lider al deputaților Uniunii, a declarat marți că este necesară o flexibilizare a pozițiilor politice în actualul context guvernamental. Acesta a afirmat că, în configurația politică prezentă, „Ilie Bolojan nu mai poate fi premier”.

Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Permanent al UDMR, în cadrul căreia au fost analizate posibilele scenarii pentru formarea unui nou guvern. Csoma Botond a subliniat că soluțiile depind de dialogul dintre partidele parlamentare și de disponibilitatea acestora de a ajusta pozițiile actuale.

Reprezentantul UDMR a afirmat că actuala aritmetică parlamentară limitează opțiunile de guvernare și că nu există alte variante viabile în afara negocierilor dintre formațiunile existente. El a precizat că este nevoie de o deschidere mai mare din partea actorilor politici pentru a putea fi conturată o formulă stabilă.

În acest context, Csoma Botond a sugerat că ar putea fi analizate mai multe variante, inclusiv un guvern minoritar sau refacerea fostei coaliții. El a menționat posibilitatea unei formule care să includă PNL, USR și UDMR, cu eventual sprijin din partea Partidului Social Democrat, însă a subliniat că decizia finală depinde de negocieri.

„Noi credem că, vă spun, când vorbim de un guvern majoritar şi de refacerea fostei coaliţii sau refacerea parţială a fostei coaliţii, există un element foarte important pe care aş dori să-l enunţ. Este evident, şi aşteptăm o flexibilizare a poziţiilor, dar este evident că altă aritmetică nu există în acest Parlament. Nu există altă aritmetică iar cred că este evident în această situaţie că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Nu mai poate fi premier. Şi atunci, o flexibilizare ar însemna ca şi PNL să devină pe această latură un pic, să fie mai flexibil, şi să vedem dacă putem avea un guvern minoritar PNL, USR, UDMR şi, eventual, sprijinit şi de Partidul Social Democrat sau refacem vechea coaliţie. Dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluţii. Şi aici, când s-a creat această situaţie, cred că principala problemă a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situaţie”, a declarat Csoma Botond la finalul unei şedinţe a Consiliului Permanent al UDMR.

Întrebat dacă schimbarea propunerii de premier ar putea contribui la deblocarea situației, liderul deputaților UDMR a afirmat că o astfel de variantă ar putea reprezenta o soluție.

El a subliniat că România nu poate funcționa pe termen mediu cu un guvern interimar cu atribuții limitate și că este necesară instalarea rapidă a unui executiv cu mandat deplin. Csoma Botond a precizat, totodată, că UDMR nu intenționează să impună decizii altor partide, însă a reiterat poziția formațiunii:

„Eu nu vreau, eu nu-mi permit sau UDMR nu-şi permite să facem asemenea mesaje sau să dăm noi indicaţii Partidului Naţional Liberal. Dar credem cu tărie că există o situaţie politică în care, după analiza noastră, umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei ţări şi atunci trebuie să vedem ce soluţii alternative ar exista şi să refacem coaliţia”.

Csoma Botond a făcut referire și la eventualitatea unor noi consultări politice la Palatul Cotroceni, în funcție de evoluția negocierilor dintre partide. El a menționat că în prezent există un premier desemnat, însă situația politică poate suferi modificări dacă apar decizii noi din partea actorilor implicați.

În același timp, acesta a explicat că în cadrul ședinței UDMR a fost analizată lipsa dialogului politic, considerată una dintre cauzele blocajului actual. Potrivit acestuia, reconstrucția comunicării între partidele politice este esențială pentru depășirea situației.

Csoma Botond a adăugat că este necesară o decizie politică luată într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să aibă un guvern cu atribuții depline. El a precizat că discuțiile ar trebui purtate între partidele din fosta coaliție, alături de președintele Nicușor Dan și celelalte părți implicate în procesul de formare a executivului.