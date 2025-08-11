Adi Hădean a recunoscut că nu-l interesează prea mult Pilonul II, dar crede că la bătrânețe va fi dezamăgit de felul în care statul administrează banii, așa cum este și acum.

Cunoscutul antreprenor încearcă să nu depindă de stat. Totuși, i se pare greșit ca unii să susțină controlul statului asupra banilor cetățenilor, sub pretextul că oamenii nu sunt destul de educați ca să-i gestioneze.

Acesta a criticat ideea că statul ar trebui să trateze adulții ca pe niște copii și a spus că instituțiile controlate de stat nu administrează bine fondurile, lucru vizibil în starea școlilor, spitalelor și altor domenii publice.

„Aș putea spune că mă interesează puțin spre deloc povestea asta cu pilonul 2, presimt că așa cum sunt scârbit azi de felul în care-s folosite contribuțiile mele la bugetul de stat (enorme, pentru un băiat din Baia Mare care a luat-o de la 0 (zero) de zeci de ori), voi fi scârbit și la bătrânețe, dacă o mai apuc. În sensul acesta, fac tot ce pot să nu depind de stat în ultimii mei an de viață, Doamne ajută! Pe de altă parte, nu pot să nu remarc o seamă de conaționali, unii cu părul alb, unii cu destul de multă școală, argumentând în favoarea controlului statului asupra banilor cetățenilor, promovând ideea că “oamenii nu ar ști oricum ce să facă cu banii pentru că nu sunt educați, și i-ar cheltui pe te miri ce.” Păi băi stimați tovarăși, eu știu că mulți dintre voi suspinați noaptea-n pernă pentru că nu aveți un tătuc pe care să-l întrebați dimineața dacă aveți voie să vă cumpărați înghețată, da’ țineți-o pe asta pentru voi. În primul rând pentru că s-a murit pentru emancipare, apoi pentru că deși poate nu știm multe, nu suntem toți (chiar atât de) proști. Infantilizarea asta a adultului căruia statul trebuie să-i spună “acum mănânci, acum te culci, dacă vrei poți să urci și canapeaua” e foarte, foarte grețoasă. Ca să nu mai spun că e destul să arunci o privire sinceră la școli, spitale și aproape tot ce e în controlul direct al statului ca să-ți dai seama că nu se prea pricep să-ți administreze banii. De unde și haznaua în care ne aflăm”, a scris acesta pe contul său de Facebook.

Guvernul Bolojan vrea să schimbe regulile pentru pensiile private Pilon II. În prezent, oamenii pot lua toți banii strânși deodată (plătind taxe și CASS pentru ce depășește 3.000 lei) sau îi pot primi în tranșe lunare egale timp de cel mult cinci ani.

Noua lege ar scoate opțiunea retragerii integrale. Vor rămâne două variante:

Retragere programată – se primește lunar o sumă fixă, pentru o perioadă stabilită. Dacă titularul moare înainte să ia toți banii, restul ajunge la moștenitori. Se poate lua și până la 25% din sumă o singură dată, dar nu mai mult. Anuitate viageră – pensia se plătește pe viață, calculată după statistici precum speranța de viață sau rata mortalității. Suma lunară ar fi probabil mai mică decât la retragerea programată și s-ar percepe o taxă suplimentară pentru administrarea plăților.

Contribuția la Pilonul II ar crește treptat, de la 4,75% la 6% din venitul brut, până în jurul anului 2031.