Anunțul trist a fost făcut public de cineastul Brannon Carty, iar familia sa a descris-o pe Britt Allcroft drept o figură iubitoare și un producător vizionar.

Originară din Worthing, un orășel de pe coasta sudică a Angliei, Britt Allcroft și-a început cariera în televiziune la vârsta de 21 de ani. Printre primele sale realizări se numără producția emisiunii de întrebări pentru copii „Get It-Got It-Good,” în 1967.

Totuși, recunoașterea internațională a venit abia în anii 1980, odată cu adaptarea cărților „Railway Series” ale reverendului Wilbert Awdry într-o emisiune animată, amintește publicația NY Post.

După ce a obținut drepturile pentru aceste povești în anii 1970, Allcroft a transformat seria într-un fenomen global. În 1984, emisiunea a debutat sub titlul „Thomas & Friends,” captivând imaginația copiilor prin aventurile locomotivei Thomas și ale prietenilor săi.

Acest proiect a fost realizat împreună cu soțul său de atunci, Angus Wright, cu care a fondat o companie de producție specializată în emisiuni pentru copii.

Britt Allcroft rămâne o figură importantă în istoria televiziunii, munca sa fiind apreciată pentru impactul pozitiv asupra audienței tinere. În urma sa, lasă o moștenire culturală durabilă, care continuă să inspire și să bucure publicul de pretutindeni.

Ea a redefinit divertismentul pentru copii, transformând poveștile clasice în experiențe vizuale captivante. Succesul „Thomas & Friends” a deschis drumul pentru noi standarde în producția televiziunii pentru copii.

It is with great sadness that I share with you the passing of Britt Allcroft.

The Allcroft-Wright family has asked me to bring this news to the Thomas fandom. A full obituary will be released in the London Times later today. The family is currently in mourning and asks that… pic.twitter.com/LSFq8VL7jK

— carty™ (@cartycinema) January 3, 2025