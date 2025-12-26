Bosch susține că noua „platformă de extensie AI” permite integrarea rapidă a funcțiilor de inteligență artificială în sistemele actuale de cabină. Tehnologia va fi prezentată oficial la CES, luna viitoare, unde compania va demonstra cum AI poate anticipa nevoile șoferului și ale pasagerilor.

Printre funcțiile anunțate se numără un asistent vocal capabil să interpreteze limbajul natural și să declanșeze acțiuni multiple. De exemplu, o simplă afirmație legată de disconfort termic poate duce automat la activarea încălzirii scaunelor și ajustarea temperaturii din habitaclu, fără intervenții suplimentare din partea șoferului.

În colaborare cu Microsoft, Bosch integrează servicii de productivitate direct în cockpit, folosind Microsoft Foundry și soluții dedicate pentru industria auto. Accesul la Microsoft 365 este realizat prin comenzi vocale și interfețe optimizate, astfel încât atenția șoferului să rămână concentrată pe drum.

Aplicațiile pot interacționa inteligent cu alte sisteme ale vehiculului. De exemplu, participarea la un apel Microsoft Teams poate determina activarea automată a controlului adaptiv al vitezei de croazieră, reducând sarcina cognitivă a șoferului în timpul deplasării.

Pentru dezvoltarea rapidă a soluțiilor complexe, Bosch utilizează suitele software Nvidia, inclusiv cadrul NeMo, care gestionează întregul ciclu de viață al aplicațiilor AI. Acest lucru permite funcții precum procesarea în timp real a datelor provenite de la senzori și utilizarea modelelor vizual-lingvistice, esențiale pentru interacțiuni mai naturale între om și mașină.

Grupul german a anunțat anterior investiții suplimentare de sute de milioane de euro în software-ul Vehicle Motion Management, care coordonează central frânele, direcția, trenul de rulare și șasiul. În combinație cu soluțiile brake-by-wire și steer-by-wire, Bosch estimează venituri cumulate de peste 7 miliarde de euro până în 2032.

Reprezentanții companiei subliniază că, în viitor, vehiculele nu vor mai fi considerate „noi” doar la momentul livrării, ci vor evolua constant prin actualizări software și învățare continuă bazată pe inteligență artificială.

Chiar dacă producția globală de vehicule stagnează, iar electromobilitatea și conducerea autonomă înregistrează întârzieri, Bosch estimează o creștere ușoară a veniturilor în acest an.