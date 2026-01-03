Acţiunile de clasă A ale conglomeratului cu sediul în Omaha au scăzut cu până la 1,8% în prima zi în care Greg Abel a preluat oficial funcţia de director general. Tranziţia marchează finalul uneia dintre cele mai longevive şi influente perioade de leadership din istoria corporativă a Statelor Unite.

În 2025, acţiunile Berkshire Hathaway au înregistrat un avans de 10,9%, sub performanţa indicelui S&P 500, care a crescut cu 16,4%. Chiar şi aşa, compania a bifat al zecelea an consecutiv de randamente pozitive.

La 95 de ani, Warren Buffett se retrage din funcţia de CEO, dar rămâne preşedinte al Consiliului de Administraţie. Investitorii au fost asiguraţi că viitorul companiei nu depinde de prezenţa sa directă în conducerea executivă.

”Are, cred, şanse mai mari să existe şi peste 100 de ani comparativ cu oricare altă companie la care mă pot gândi”, a declarat Buffett într-un interviu acordat CNBC.

Greg Abel preia conducerea într-un moment în care Berkshire Hathaway dispune de o rezervă istorică de numerar, de 381,6 miliarde de dolari la finalul lunii septembrie, acumulată după o perioadă îndelungată de vânzări nete de acţiuni.

Buffett a subliniat că noul CEO va avea autoritatea finală în privinţa deciziilor de alocare a capitalului.

”Greg va fi cel care decide. Nu-mi pot imagina cu cât mai mult poate realiza într-o săptămână decât aş putea eu într-o lună. Aş prefera ca Greg să-mi gestioneze banii decât oricare dintre cei mai buni consilieri de investiţii sau directori executivi din Statele Unite”, a spus Buffett.

După anunţul retragerii sale, făcut în luna mai, acţiunile Berkshire au evoluat sub media pieţei, pe fondul întrebărilor legate de capacitatea lui Abel de a gestiona vastul portofoliu de afaceri operaţionale şi investiţii al grupului, păstrând totodată evaluarea premium a companiei.

Warren Buffett părăseşte poziţia de CEO cu un palmares considerat fără egal. După ce a preluat controlul Berkshire în anii 1960, a transformat un producător textil aflat în dificultate într-un colos al investiţiilor globale. Între 1964 şi 2024, compania a obţinut un randament anual compus de 19,9%, aproape dublu faţă de cel al indicelui S&P 500, de 10,4%, ceea ce a însemnat un câştig total de peste 5,5 milioane la sută pentru acţionari.