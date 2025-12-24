Economistul Radu Georgescu transmite că este surprins de evoluțiile recente din economie și se întreabă dacă principiile economice clasice mai sunt aplicabile. El ridică problema validității lecțiilor învățate din investițiile promovate de Warren Buffett și a modului în care acestea se raportează la realitatea actuală a piețelor.

În acest context, Georgescu menționează că o parte importantă din economiile familiei sale, aproximativ 20%, este investită în acțiunile companiei Berkshire Hathaway. El se întreabă dacă această decizie a fost una greșită, având în vedere diferențele mari de randament apărute în ultimul an.

Potrivit economistului, Bursa de la București a înregistrat o creștere de aproximativ 40% în 2025. El subliniază că acest avans este de patru ori mai mare decât evoluția acțiunilor Berkshire Hathaway în aceeași perioadă, ceea ce ridică semne de întrebare legate de funcționarea piețelor.

Georgescu amintește că Berkshire Hathaway este un investitor major în Apple, una dintre cele mai valoroase companii din lume. Din acest motiv, discrepanța dintre performanțele bursiere ale pieței românești și cele ale unui conglomerat global este, în opinia sa, dificil de explicat prin mecanisme economice clasice.

În postare, economistul face referire la situația macroeconomică a României, pe care o descrie ca fiind marcată de dezechilibre majore. El enumeră deficitul bugetar, deficitul comercial și deficitul de cont curent ca probleme structurale persistente.

Totodată, Georgescu arată că puterea de cumpărare a românilor este afectată de o inflație ridicată, iar vânzările și profiturile companiilor sunt în scădere. În acest context, el se întreabă cum este posibil ca bursa să înregistreze creșteri atât de mari, în condițiile în care fundamentele economice par să se deterioreze.

Pornind de la aceste observații, economistul spune că și-a pus problema dacă ar trebui să înceapă să cumpere acțiuni listate la Bursa din România sau dacă ar fi mai prudent să vândă acțiunile Berkshire Hathaway. El explică însă că, în urma unei relecturi a biografiei lui Warren Buffett, „Bulgărele de zăpadă”, și-a reconfirmat importanța înțelegerii fundamentelor și a motivelor din spatele fiecărei decizii de investiție.

Georgescu transmite că această lectură l-a determinat să își mențină convingerea că investiția în Berkshire Hathaway este una potrivită pentru strategia sa pe termen lung. Mai mult, el menționează că, recent, a cumpărat suplimentar acțiuni ale companiei.

În final, economistul face referire la discuțiile legate de creșterea prețului argintului, care ar fi avansat cu aproximativ 150% în 2025. El observă că, deși mulți se întreabă dacă ar trebui să investească în argint, foarte puțini caută explicațiile din spatele acestei evoluții.

Georgescu precizează că a analizat factorii care au dus la această creștere și că, în opinia sa, motivele țin de mecanisme și inginerii financiare, mai degrabă decât de cererea clasică din economie.