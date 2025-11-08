Uniunea Salvați România continuă să promoveze ideea eliminării pensiilor speciale, un subiect aflat de ani buni pe agenda publică. Partidul susține că va merge până la referendum național pentru a obține această reformă, iar retorica liderilor include promisiuni ferme privind limitarea acestor drepturi.

De partea cealaltă, Curtea Constituțională a României (CCR) continuă să fie un actor cheie în blocarea abrogării sau a modificării pensiilor speciale. Aceasta a respins sau amânat repetat inițiative legislative care vizau reducerea beneficiilor, ceea ce a determinat reacții constante din partea USR.

Potrivit analizei lui Toni Neacșu, tensiunile dintre CCR și USR reflectă un conflict structural între inițiativele legislative și mecanismele constituționale de control. „Curtea Constituțională tot blochează abrogarea sau numai reformarea pensiilor speciale. Pentru asta USR înjură CCR de dimineața până seara,” scrie avocatul.

„USR se jură că vrea eliminarea pensiilor speciale, ar face, din gură, și harakiri în public pentru asta, nu numai referendum național. Curtea Constituțională tot blochează abrogarea sau numai reformarea pensiilor speciale. Pentru asta USR înjură CCR de dimineața până seara”, scrie Neacșu.

Avocatul Poporului are atribuții importante în verificarea constituționalității legilor, inclusiv a celor referitoare la pensiile speciale. Instituția poate contesta orice lege, poate introduce excepții de neconstituționalitate și poate influența semnificativ rezultatul unui proces legislativ.

Această poziție face ca Avocatul Poporului să fie un partener strategic al CCR, mai ales în contextul protecției pensiilor speciale.

Toni Neacșu subliniază:

„Avocatul Poporului e un actor important în afacerea verificării legilor la CCR. Poate ataca orice lege, ba chiar poate introduce orice excepție de neconstituționalitate pe legile deja intrate în vigoare. Deci Avocatul Poporului poate fi un partener de nădejde (Coldea, o tempora!) al CCR pentru protecția pensiilor speciale”.

USR a propus pentru funcția de Avocat al Poporului o persoană cu drepturi de pensie foarte ridicate și cu vârsta de pensionare redusă, conform criteriilor interne ale partidului. Practic, această propunere ar desemna un magistrat asimilat, care nu ar urma să judece cazuri, ci ar avea statutul unui funcționar public cu pensia și salariul unui magistrat.

„USR propune pentru Avocatul Poporului un super pensionar special, după criteriile lor: 27.955 lei pensie lunară, ieșire la pensie la 48 de ani (50, cum s-a preluat, e vârsta actuală, pensionarea e din 2022 că se micșorau pensiile magistraților), magistrat asimilat adică unul numai cu numele, fără să judece sau să facă un singur dosar, în realitate un funcționar public al Guvernului cu salariul și pensia unui magistrat adevărat. Coaliția nu are ce face, a promis că numește pe oricine propune USR așa ca votează”, mai scrie el.

Analiza ridică întrebări asupra intereselor reale ale persoanei propuse și asupra coerenței politicilor USR privind pensiile speciale.

„Va lupta un pensionar special împotriva pensiilor speciale știind că așa își va pierde pensia specială? Sau, dimpotrivă, dacă i se va da puterea, le va apăra pentru că se apără singur și își protejează pensia?”, notează avocatul.

Decizia coaliției de a aproba nominalizarea USR în Parlament arată că partidul propus nu va întâmpina opoziție din partea majorității legislative. În consecință, se ridică întrebări legate de obiectivele reale ale partidului și de modul în care se vor aplica politicile anunțate anterior.

Toni Neacșu atrage atenția asupra incongruenței dintre declarațiile publice ale USR și realitățile instituționale. Analiza subliniază că promisiunile de eliminare a pensiilor speciale trebuie verificate prin prisma actorilor care controlează aplicarea legii.

Avocatul notează direct:

„Așa că întrebarea e simplă: de ce ar pune USR ca Avocat al Poporului o persoană care le-ar pune în pericol promisiunile anunțate cu surle și trambițe dacă nu ar ști că acestea nu sunt decât demagogie, minciună și slogane de prostit alegătorii”.

În final, analiza face apel la discernământul electoratului și la capacitatea de a evalua coerent politicile și propunerile partidelor. Toni Neacșu adaugă: