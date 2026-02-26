Doina Gradea susține că propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului ridică o problemă serioasă, care nu ar trebui ignorată, având în vedere rolul esențial al acestei instituții în arhitectura statului.

Aceasta explică faptul că persoana propusă, fost agent guvernamental al României la CEDO, ar fi contribuit financiar la campania prezidențială a lui Nicușor Dan, în valoare de 120.000 de lei, iar ulterior acesta a devenit președintele României.

„Propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului ridică o problemă serioasă pe care chiar nu avem voie să o ignorăm. Dna Rizoiu, fost agent guvernamental al României la CEDO, a contribuit “decât” cu suma de 120.000 lei la campania lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale. Astăzi, candidatul susținut este președintele României. Iar acum, aceeași persoană este propusă pentru funcția de Avocat al Poporului”, scrie Doina Gradea.

În continuare, aceasta subliniază că, deși nu există o interdicție legală explicită privind astfel de contribuții, problema este una de natură morală și ține de potențialul conflict de interese. Potrivit afirmațiilor sale, funcția de Avocat al Poporului ar trebui să fie complet independentă de influențe politice sau financiare.

Doina Gradea atrage atenția asupra faptului că, în teorie, această funcție nu este una politică și nici o recompensă pentru sprijin acordat în campanii electorale, ci un mecanism de echilibru constituțional.

Ea explică rolul instituției, care ar trebui să apere cetățenii de abuzurile statului, inclusiv de cele ale președintelui sau ale majorității politice.

„În teorie, funcția de Avocat al Poporului nu este una politică, nu este o funcție de recompensă. Este o poziție constituțională de echilibru, menită să apere cetățenii, poporul, de abuzurile statului. Inclusiv de abuzurile Președintelui sau ale majorității care îl susține. Doar în teorie însă…”, afirmă aceasta.

Totodată, Doina Gradea consideră că societatea a ajuns să treacă prea ușor peste situații grave, inclusiv incompatibilități sau legături discutabile. În opinia sa, aceste probleme sunt minimalizate constant, până când sunt înlocuite de alte crize sau evenimente.

Ea adaugă că persoana propusă ar beneficia și de o pensie specială, element care, în contextul actual, ridică alte semne de întrebare privind oportunitatea numirii.

Un alt aspect semnalat de Doina Gradea este ceea ce ea numește o dublă măsură în reacțiile publice și civice, în funcție de apartenența politică a celor implicați.

Aceasta susține că anumite grupuri civice reacționează prompt în alte situații similare, însă în acest caz nu există o mobilizare comparabilă.

„Și mai e ceva. Îi vedem pe “hashtagii” de serviciu ieșind în stradă pentru orice: pentru ordonanțe, pentru presupuse conflicte de interese, pentru suspiciuni legate de adversari politici. Dar pentru asta? Pentru o contribuție consistentă la campania celui care este astăzi Președinte, urmată de propunerea pentru o funcție care ar trebui să controleze tocmai puterea? Liniște. Niciun zgomot de la ei”, afirmă Doina Gradea.

În același context, ea critică modul diferit în care sunt interpretate situații similare, în funcție de actorii politici implicați.

„De ce? Simplu. Pentru că acum vorbim despre USR. Iar când e vorba de ai lor, standardele devin flexibile. Când fac alții, e corupție. Când fac ei, e “circumstanță”. Când sunt adversarii, e conflict de interese. Când sunt propriii oameni, e “merit profesional””, adaugă aceasta.

De asemenea, Doina Gradea face referire și la poziția PSD în această situație, sugerând că ar putea exista condiționări legate de renunțarea la pensia specială pentru susținerea candidaturii.

În finalul intervenției sale, aceasta subliniază că problema majoră rămâne lipsa de reacție a societății și dezbinarea acesteia în fața unor astfel de situații.