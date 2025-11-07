CCR a arătat că Guvernul era obligat să solicite avizul CSM după data de 28 august 2025, când s-a încheiat procedura de avizare interministerială și proiectul de lege a căpătat o formă consolidată.

În schimb, Ministerul Muncii a transmis solicitarea către CSM pe 20 august, în timpul perioadei de consultare publică.

Judecătorii au subliniat că solicitarea avizului „nu poate fi făcută într-o etapă aleatorie”, ci doar după finalizarea procedurii interministeriale, când proiectul este deja clar definit. În motivare se arată că autoritatea judecătorească nu trebuie implicată în faza de elaborare a proiectului de act normativ, ci consultată asupra unei forme finale, consolidate.

Curtea a detaliat pașii legali prin care un proiect guvernamental trebuie să treacă înainte de adoptare: elaborarea formei inițiale, consultarea publică, avizarea interministerială, solicitarea avizului altor autorități publice, inclusiv CSM, apoi avizarea Consiliului Legislativ și adoptarea finală.

Judecătorii au considerat că avizul CSM este o etapă distinctă și obligatorie, chiar dacă are caracter consultativ. Acesta reprezintă, potrivit CCR, un instrument de „soft law”, care garantează dialogul între puterile statului și asigură soluții legislative coerente din perspectiva independenței justiției.

CCR a constatat că, la sfârșitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a trimis către CSM, Înalta Curte și Parchetul General un tabel comparativ cu propuneri de modificare a legislației privind pensiile de serviciu.

Însă documentul respectiv nu constituia un proiect de lege complet, iar CSM a precizat în răspunsul său că nu se poate pronunța oficial asupra unei forme neasumate de ministerele competente.

De asemenea, Parchetul General și Înalta Curte au transmis puncte de vedere critice, semnalând posibile probleme de constituționalitate.

Potrivit motivării CCR, Guvernul a adoptat proiectul pe 29 august 2025, la doar o zi după finalizarea consultărilor interministeriale. În aceste condiții, CSM nu a avut posibilitatea legală să-și exercite competența de a emite avizul în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

Curtea a reținut că termenul de 30 de zile „reprezintă o garanție esențială a exercitării atribuțiilor autorităților publice” și că scurtarea sau ignorarea acestuia este contrară principiului legalității.

Guvernul, prin ministerul inițiator, nu putea solicita avizul CSM înainte de finalizarea consultării interministeriale, iar cererea transmisă pe 22 august este prematură și lipsită de validitate juridică, au concluzionat judecătorii.

Instanța constituțională a subliniat că omisiunea Guvernului de a solicita în mod legal avizul CSM afectează rolul constituțional al acestuia de garant al independenței justiției, încălcând articolele 1, 133 și 134 din Constituție.

Totodată, Curtea a respins argumentul potrivit căruia Guvernul ar fi putut decide singur asupra duratei consultării, în contextul în care și-a angajat răspunderea pe proiect.

Judecătorii au precizat că „niciun termen legal nu poate fi comprimat discreționar”, iar respectarea procedurilor este obligatorie indiferent de modalitatea de legiferare.

CCR a mai reținut că, atunci când o lege este declarată neconstituțională în integralitatea ei, Parlamentul trebuie să constate încetarea de drept a procesului legislativ.

În cazul de față, legea privind reforma pensiilor magistraților nu poate fi promulgată și trebuie reluată de la început, cu respectarea etapelor prevăzute de lege.

Astfel, principalul motiv de neconstituționalitate îl reprezintă lipsa unui aviz legal și valid al Consiliului Superior al Magistraturii, emis la momentul procedural corect.