Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat organizarea unei manifestații de mari proporții, programată pentru miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10:00. Protestul va avea loc în Piața Victoriei din București și se va încheia cu un marș către Piața Constituției.

Manifestanții vor ieși în stradă sub deviza „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, iar traseul demonstrației va cuprinde opriri simbolice în fața principalelor instituții ale statului.

Pe parcursul marșului, protestatarii vor face opriri simbolice în fața mai multor ministere, printre care se numără cele ale Economiei, Muncii, Afacerilor Interne, Sănătății, Energiei, Justiției, Finanțelor și Mediului.

În comunicat se arată că protestul este organizat pe fondul unui context economic și social tot mai dificil pentru angajații din România. Blocul Național Sindical solicită Guvernului să adopte măsuri imediate pentru a opri diminuarea puterii de cumpărare și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale lucrătorilor, subliniind că aceștia muncesc tot mai mult, dar devin tot mai săraci, iar politicile actuale par să favorizeze această situație.

„Protestul are loc în faţa unui context economic şi social tot mai apăsător pentru salariaţii din România. Sub sloganul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!”, BNS cere Guvernului României măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare şi pentru îmbunătăţirea vieţii lucrătorilor! Este momentul să reacţionăm uniţi împotriva scăderii puterii de cumpărare şi a politicilor anti-salariaţi promovate de guvernanţi. Lucrătorii sunt din nou sacrificaţii de serviciu – deşi muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populaţiei a devenit politică de stat”, se menţionează în comunicat.

Una dintre cerințele esențiale ale manifestației vizează încetarea măsurilor guvernamentale considerate responsabile pentru creșterea inflației.

„Cerem protejarea veniturilor lucrătorilor”, susţin sindicaliştii.

De asemenea, sindicaliștii solicită majorarea salariului minim pe economie, relansarea negocierilor colective la scară largă, oprirea reformelor bazate pe reduceri de posturi și de salarii în sectorul public, diminuarea poverii fiscale asupra muncii și transformarea combaterii evaziunii fiscale într-o prioritate absolută a Guvernului.

Totodată, cer implementarea unui amplu program de investiții publice, care să valorifice în mod eficient fondurile naționale și europene nerambursabile.