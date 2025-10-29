Reuniunea Consiliului Național Tripartit de miercuri s-a încheiat fără o concluzie clară privind majorarea salariului minim. Surse guvernamentale susțin că premierul Ilie Bolojan ar fi înclinat să susțină varianta propusă de patronate, respectiv înghețarea salariului minim la nivelul actual.

Singurul punct asupra căruia sindicatele și patronatele au ajuns la un acord a fost majorarea valorii tichetelor de masă, care vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026.

Reprezentanții Blocului Național Sindical au precizat că discuțiile nu s-au finalizat cu o hotărâre fermă.

„Concluzia a fost că mai așteptăm. Deocamdată nu s-a luat o decizie în privința asta (salariul minim – n.red.). Premierul a comunicat că va lua o decizie spre finalul lunii noiembrie, lăsând spațiu a se discuta cu toți actorii implicați”, a declarat Grigore Mare, vicepreședintele BNS.

Florin Jianu: „Am înțeles nevoia angajaților de menținerea puterii de cumpărare”

La rândul său, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a confirmat că singurul consens a vizat majorarea tichetelor de masă.

„De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților”, a explicat Jianu, adăugând că tichetele vor ajunge la 50 de lei de la 1 ianuarie 2026, față de 40,18 lei în prezent. „Sunt valori brute, au o serie de taxe de numai 20%”, a precizat el, subliniind că „am înțeles nevoia angajaților de menținerea puterii de cumpărare și am fost de acord cu mărirea valorii tichetelor de masă de la 40 de lei la 50 de lei începând cu 1 ianuarie 2026.”

Totodată, liderul IMM România a atras atenția asupra contextului economic dificil:

„În acest moment rata inflației este cea mai ridicată din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă oameni în stradă, asta înseamnă IMM-uri închise, ceea ce arată o economie precară.”

Pe agenda Consiliului Tripartit s-a aflat tema salariului minim, după ce discuțiile din coaliția de guvernare au fost amânate în repetate rânduri.

Surse participante la discuții au indicat că sunt analizate trei scenarii de creștere:

47% din salariul mediu brut, adică 4.314 lei;

50% din salariul mediu brut, respectiv 4.590 lei;

52% din salariul mediu brut, aproximativ 4.773 lei.

România a transpus în legislația națională, în luna februarie 2025, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Conform acesteia, salariul minim ar trebui să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să asigure lucrătorilor un nivel de trai decent.