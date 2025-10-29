Miercuri, marile confederații sindicale vor desfășura un amplu protest în Capitală, adunându-se în fața sediului Guvernului.

Protestatarii critică politicile de austeritate impuse de Executiv și solicită majorarea salariului minim și a pensiilor, o distribuție mai echitabilă a poverii fiscale, protejarea locurilor de muncă și renunțarea la măsurile care afectează în special categoriile vulnerabile.

”Confederaţia Naţională Sindicală «Cartel ALFA», CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei acţiuni de protest în faţa Guvernului României, în data de 29 octombrie 2025, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă cetatenii din România. Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”, au transmis confederaţiile sindicale, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții sindicatelor consideră că a sosit timpul să își exprime revendicările și să solicite acțiuni clare, corecte și urgente menite să apere drepturile fundamentale ale angajaților și siguranța acestora la locul de muncă.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au mai transmis sindicaliştii.

Acțiunea de protest este programată miercuri, în fața sediului Guvernului, între orele 10:00 și 14:00.

Potrivit acestora, se impune adoptarea unor măsuri imediate, printre care majorarea salariului minim și a pensiilor, pentru ca niciun angajat și niciun pensionar să nu fie nevoit să trăiască sub limita sărăciei.

”România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană – 19% dintre salariaţi muncesc, dar rămân în sărăcie. Coşul minim pentru un trai decent 4.322 lei depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual”, arată sindicaliştii.

Ei solicită garantarea respectării drepturilor prevăzute prin lege și prin contractele de muncă, precum și reluarea negocierilor colective la toate nivelurile. Totodată, cer semnarea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel național, care să ofere o protecție efectivă angajaților.

Ei cer implementarea unui sistem fiscal echitabil și remedierea dezechilibrelor generate de OUG 79/2017, act care a mutat întreaga povară a contribuțiilor sociale asupra salariaților.

Se solicită, de asemenea, încetarea politicilor de austeritate care afectează în mod disproporționat categoriile vulnerabile ale populației.

”Austeritatea, daca este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei”, au mai trnsmis sindicaliştii.

Sindicaliștii cer ca eforturile Guvernului să fie direcționate spre susținerea investițiilor și menținerea locurilor de muncă, nu spre disponibilizări.

”Ne opunem reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale. Punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive”, transmit sindicaliştii.

Sindicaliștii solicită aplicarea corectă a legii salarizării, actualizarea veniturilor în funcție de inflație și acordarea tuturor sporurilor raportate la salariul de bază aflat în plată. De asemenea, cer deblocarea posturilor din sistemul sanitar și din asistența socială, precum și continuarea investițiilor prin PNRR și programele naționale.

Sindicaliștii cer abrogarea prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au dus la majorarea normei didactice, comasarea unităților de învățământ și diminuarea veniturilor cadrelor didactice. Totodată, solicită retragerea deciziilor guvernamentale privind limitarea decontării cheltuielilor de transport și a burselor acordate studenților.

În domeniul Apărării, ordinii publice și securității naționale, sindicaliștii solicită predictibilitate în privința salariilor, carierei și pensiilor pentru polițiști, militari și personalul contractual. În plus, cer acces la energie la prețuri corecte și menținerea locurilor de muncă sigure, prin reglementarea pieței energiei astfel încât să fie protejată competitivitatea industriei și stabilitatea ocupării forței de muncă.

Sindicaliștii cer întărirea sectorului silvic românesc și respingerea proiectelor legislative care pun în pericol gestionarea pădurilor de stat și interesul național. De asemenea, se opun privatizării companiilor de stat și solicită investiții solide și o administrare eficientă, în locul înstrăinării patrimoniului public.

Sindicaliștii cer modernizarea infrastructurii feroviare și înlocuirea garniturilor învechite, având în vedere că peste 70% din rețea se află într-o stare critică. În paralel, solicită pensii corecte și decente, cu aplicarea majorărilor și indexărilor prevăzute de lege.

”Facem apel la solidaritatea tuturor angajaţilor din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii, precum şi la pensionari şi tineri, pentru a susţine drepturile celor care muncesc cinstit”, este mesajul transmis de federaţiile sindicale.

Pe 29 octombrie, între 07:30 și 16:00, va avea loc o adunare publică cu următorul desfășurător:

07:30–09:30: sosirea și organizarea participanților în alveola centrală a Pieței Victoriei;

09:30–15:00: desfășurarea propriu-zisă a adunării publice în aceeași zonă;

15:00–16:00: părăsirea treptată a Pieței și încheierea adunării.

”În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficul rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30, va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Participanții vor traversa doar sub supravegherea și indicațiile polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră va implementa măsuri pentru menținerea fluenței traficului și prevenirea accidentelor și atenționează șoferii să conducă cu atenție, să păstreze distanța de siguranță, să oprească sau să staționeze doar în locurile autorizate și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.

”Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule leau înţeles intenţia de a traversa”, a mai transmis Poliţia.

”Miercuri, 29 octombrie 2025, în intervalul orar 07:30-16:00, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică organizată de C.N.S. Cartel ALFA, C.N.S.L.R. Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian”, anunţă Jandarmeria Capitalei.

Cei care se vor deplasa organizat spre București, cu autocare sau microbuze, vor putea utiliza parcarea din Alveola Kiseleff pentru coborârea participanților.

În situații speciale, autocarele și microbuzele pot fi parcate pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, folosind benzile 1 și 4, sub supravegherea polițiștilor Brigăzii Rutiere.

La încheierea evenimentului, participanții se vor urca în mijloacele de transport din aceeași locație.

”Pentru ceilalţi participanţi, care vor face deplasarea către Bucureşti cu autovehicule personale, recomandăm să parcheze în zone special destinate din proximitate, fără a afecta traficul rutier. Accesul participanţilor în zona de desfăşurare se va face prin trotuarul din faţa Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin cele două laterale, cât şi pe la trecerea de pietoni dinspre Calea Victoriei, sub îndrumarea poliţiştilor Brigăzii Rutiere”, a mai transmis Jandarmeria.

Organizatorul precizează că nu va fi permisă participarea celor care urmăresc să manifeste opinii politice în timpul adunării publice.

”Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”, precizează jandarmii.

Jandarmeria Capitalei recomandă participanților la manifestație, precum și celorlalți cetățeni, să fie răbdători și să înțeleagă măsurile de ordine, să adopte un comportament respectuos, să urmeze indicațiile jandarmilor, să evite orice conflict și să informeze imediat cea mai apropiată patrulă despre persoane care manifestă comportamente antisociale.

”De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Subliniem faptul că, potrivit prevederilor art. 39 din Constituţia României *republicată*, mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme. Totodată, potrivit prevederilor art. 57 din Legea Fundamentală, cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bunăcredinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi”, arată Jandarmeria.

La această adunare publică, Jandarmeria Capitalei va dispune echipe de dialog, purtând veste albastre inscripționate, menite să mențină comunicarea constantă cu organizatorii și participanții.