Un proiect de reformă administrativă care include reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația publică urmează să fie prezentat în Guvern săptămâna viitoare, a transmis președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că documentul este pregătit de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și că măsura se va aplica atât în administrația centrală, cât și în cea locală.

Șeful UDMR a menționat că există un blocaj în coaliția de guvernare de aproximativ două luni și jumătate în ceea ce privește reforma administrației, deoarece cele două partide mari nu au reușit să ajungă la un punct comun.

El a afirmat că, potrivit discuțiilor anterioare, unele formațiuni au insistat pentru tăieri de posturi ocupate și vacante, în timp ce altele au susținut doar reducerea cheltuielilor salariale, fără desființarea efectivă a unor funcții.

„Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuieli, din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi Cseke a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală. Mâine, poimâine va fi pus în text de lege şi trimite către toţi liderii coaliţiei. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în prima lectură în şedinţa de guvern”, afirmă președintele UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că în cadrul ultimei ședințe de coaliție, ministrul Cseke Attila a prezentat cea mai recentă variantă a reformei, care include și administrația centrală, iar aceasta urmează să fie transpusă în text legislativ în zilele următoare.

Liderii coaliției vor primi documentul pentru analiză, iar săptămâna viitoare proiectul ar trebui introdus în primă lectură în ședința de Guvern.

Președintele UDMR a argumentat că Executivul nu are alternativă în privința acestor reduceri de personal, întrucât legea bugetului de stat nu poate fi elaborată fără ca reforma să fie adoptată.

„Fără această reformă nu poţi să faci legea bugetului”, explică șeful UDMR.

El a subliniat că modalitatea de adoptare – fie prin asumarea răspunderii în Parlament, fie prin parcurs legislativ obișnuit – este mai puțin importantă, esențial fiind ca măsurile să fie puse în aplicare.

Kelemen Hunor a reafirmat că propunerea finală prevede reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în toate structurile administrative și a insistat că blocajul prelungit din coaliție trebuie depășit rapid pentru a nu întârzia calendarul bugetar al României.