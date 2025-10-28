Republica Moldova face un pas important în modernizarea răspunsului la urgențe rutiere, prin implementarea proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană.

Noul sistem va permite autoturismelor implicate în accidente să transmită automat un apel către Serviciul 112, furnizând informații esențiale precum locația exactă și gravitatea impactului.

Autoritățile afirmă că această tehnologie inteligentă va reduce considerabil timpul de intervenție și va contribui la salvarea mai multor vieți omenești.

Ministrul Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că implementarea sistemului este realizată în proporție de aproximativ 60%, iar prin acest proiect Republica Moldova va fi conectată la o rețea europeană modernă și performantă de răspuns la urgențe.

Potrivit acesteia, intervențiile echipelor de salvare vor deveni mai eficiente, chiar și în situațiile în care persoanele implicate nu pot comunica verbal sau nu pot oferi detalii despre locul în care se află.

„Datorită acestui sistem intervențiile vor deveni mai rapide și siguranța rutieră va crește. Astfel, Sistemul eCall este o tehnologie inteligentă care alertează automat serviciile de urgență în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite instant informații esențiale, cum ar fi locația exactă, chiar dacă persoanele implicate nu pot vorbi sau nu știu unde se află”, a precizat ministrul moldovean al Afacerilor interne, potrivit Moldpres.

Oficialul a subliniat că fiecare minut câștigat într-o astfel de intervenție poate face diferența dintre viață și moarte, iar integrarea eCall reprezintă nu doar un progres tehnologic, ci și o garanție suplimentară de protecție pentru cetățeni.

Ea a insistat asupra faptului că Serviciul 112 trebuie privit ca un mecanism de sprijin permanent pentru populație, menit să ofere siguranță familiilor și comunităților.

„Ne dorim intervenții mai rapide, ajutor la un apel distanță, posibilitatea de a comunica chiar și când vorbirea sau auzul nu permite, și certitudinea că, indiferent de situație, cineva vine să ajute. Fiecare minut câștigat poate salva o viață, iar fiecare decizie luată mai repede înseamnă liniște pentru familii și comunități. Serviciul 112 nu este doar tehnologie – este grijă, protecție și sprijin pentru fiecare cetățean”, a adăugat demnitarul.

Proiectul Next Generation eCall urmărește modernizarea infrastructurii de urgență și alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniu.

Inițiativa este implementată de un consorțiu format din 38 de beneficiari din opt state membre ale Uniunii Europene și șase parteneri asociați din patru țări, cu un buget total de 19,2 milioane euro, jumătate din sumă fiind acordată de UE.

Implementarea proiectului se desfășoară în perioada 1 martie 2024 – 30 iunie 2027, iar autoritățile estimează că serviciile eCall vor deveni operaționale în Republica Moldova de la mijlocul anului 2027.