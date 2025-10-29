Ulterior, decizia a fost confirmată de reprezentanții IMM-urilor și ai Ministerului Muncii. În jur de trei milioane de angajați beneficiază de tichetele de masă, iar majorarea acestora va stimula consumul intern, va crește puterea de cumpărare și va contribui la reducerea presiunilor inflaționiste.

Valoarea tichetului de masă a fost ajustată treptat în ultimii zece ani, de la 9,41 lei în 2015, până la 40,18 lei în 2025, iar majorarea la 50 de lei va intra în vigoare la începutul anului viitor. Tichetele de masă sunt cel mai utilizat și apreciat beneficiu extrasalarial din România, având un rol important în motivarea și păstrarea angajaților, precum și în reducerea muncii la negru și colectarea mai eficientă a taxelor.

„De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților. (…) Sunt valori brute, au o serie de taxe de numai 20%”, a explicat Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

În cadrul reuniunii Consiliului Tripartit, mii de angajați au protestat în fața Guvernului, cerând majorarea salariului minim pe economie. În schimb, reprezentanții patronatelor, în special ai IMM-urilor, s-au opus creșterii salariului minim în contextul actual, considerând că economia nu permite o astfel de măsură fără riscuri semnificative pentru firme.

„Noi trebuie să ne uităm la contextul și la realitatea economică. În momentul în care opt din zece IMM-uri sunt afectate de aceste măsuri, acciza la combustibil, TVA mărit, liberalizarea pieței de energie, trebuie să ținem seama de contextul economic, și s-ar putea să facem mai mult rău economiei printr-o majorare artificială a încasărilor la buget, de fapt creând mai mult șomaj, scăzând competitivitatea firmelor, dând afară oameni. IMM-urile și IMM România întotdeauna a venit și a făcut propuneri atunci când economia a funcționat. Efectiv în acest moment nu e posibil. Economia nu o permite. Trei din zece IMM-uri au relatat că s-ar putea să aibă loc disponibilizări de până la 7-9 persoane. Raportat la situația economică, scad sectoare de activitate, scade comerțul, producția industrială, toate sectoarele de activitate”, a mai spus Florin Jianu.

Salariul minim brut în prezent este de 4.050 de lei, echivalentul a 2.574 de lei net, fiind încasat de aproximativ 1,7 milioane de români, majoritatea în sectorul privat.