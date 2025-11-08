Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în cadrul întrevederilor purtate la Atena cu oficiali de rang înalt ai administraţiei americane, s-au discutat principalele direcţii de cooperare privind dezvoltarea capacităţilor energetice ale României. Printre temele abordate s-au numărat extinderea proiectelor de energie nucleară civilă, investiţiile în hidroenergie, exploatarea resurselor de gaze naturale, precum şi implementarea de tehnologii moderne în domeniu.

”Cu Doug Burgum, Ministrul Resurselor Interne SUA (Secretary of Interior) şi Jarrod Agen, şeful Energy Dominance Council White House. În continuarea a două discuţii aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administraţiei de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităţilor de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale şi tehnologie în România”, arată ministrul Energiei pe Facebook.

De asemenea, discuţiile au vizat finanţarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, dezvoltarea proiectului SMR, valorificarea zăcămintelor din Marea Neagră şi realizarea coridorului de LNG destinat alimentării statelor din Europa Centrală şi de Sud-Est cu gaze la preţuri competitive.

Bogdan Ivan a subliniat că întâlnirile au avut ca obiect principal identificarea soluţiilor de finanţare pentru proiectele de energie nucleară civilă de la Cernavodă, pentru dezvoltarea tehnologiei SMR, dar şi pentru valorificarea zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră. Totodată, s-a discutat despre realizarea unui coridor LNG menit să asigure furnizarea de gaze către statele din Europa Centrală şi de Sud-Est la costuri avantajoase.