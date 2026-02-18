Întâlnirea a continuat dialogul început în luna decembrie și a fost dedicată consolidării cooperării între România și SUA în domeniul securității. Conform mesajului publicat pe Facebook de Cătălin Predoiu, discuțiile au vizat combaterea criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității cibernetice și terorismului.

Totodată, părțile au convenit dezvoltarea unor programe comune de formare și specializare, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei FBI de la Quantico. Scopul acestor măsuri este de a întări siguranța națiunilor prin cooperare bilaterală și schimb de expertiză între România și Statele Unite.

Predoiu a transmis anterior că MAI cooperează strâns cu FBI pentru protejarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA împotriva celor mai grave forme de criminalitate internațională. În cadrul discuțiilor cu conducerea FBI, Predoiu a evidențiat că părțile au convenit dezvoltarea acestei cooperări și au discutat modalitățile concrete prin care aceasta va fi implementată.

Ministrul a explicat că, pe baza întâlnirii anterioare din decembrie 2025 cu directorul Kash Patel, au fost avansate propuneri concrete privind mai multe formate de colaborare. Scopul principal al MAI este creșterea siguranței publice în România, iar cooperarea cu FBI aduce valoare adăugată și pentru colegii și partenerii americani în atingerea propriilor obiective operaționale.