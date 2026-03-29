Italia a introdus o abordare juridică inovatoare în dreptul muncii, permițând angajaților să beneficieze de concediu plătit atunci când trebuie să îngrijească de urgență un animal de companie aflat în stare de boală. Măsura reflectă o schimbare semnificativă de perspectivă asupra rolului animalelor în familie și asupra echilibrului dintre viața profesională și responsabilitățile personale.

Originea acestei reglementări se află într-o hotărâre din 2017, cunoscută drept „cazul Cucciola”. Instanța a stabilit că situațiile în care un animal de companie necesită intervenție medicală urgentă pot fi încadrate drept motive personale sau familiale grave, justificând absența de la locul de muncă.

Această interpretare juridică a deschis ulterior drumul pentru recunoașterea formală a concediului plătit în astfel de circumstanțe.

Pentru a putea beneficia de acest drept, angajații trebuie să prezinte un certificat veterinar care confirmă necesitatea îngrijirii imediate a animalului. Documentul are rolul de a valida situația și de a asigura utilizarea corectă a concediului.

Astfel, absența de la locul de muncă este justificată oficial, fiind tratată similar altor urgențe de natură familială.

Măsura este strâns conectată la legislația italiană privind bunăstarea animalelor. Conform articolului 727 din Codul Penal italian, neglijarea unui animal aflat în suferință poate atrage sancțiuni penale.

Această prevedere a fost interpretată de instanțe ca o obligație directă a proprietarilor de a interveni rapid în situații de boală sau accident, inclusiv prin acordarea de îngrijire imediată.

Organizațiile de protecție a animalelor au salutat inițiativa, considerând-o un pas important spre recunoașterea rolului emoțional și social al animalelor de companie.

Acestea susțin că angajații nu ar trebui să fie forțați să aleagă între locul de muncă și îngrijirea unui animal aflat în pericol, iar includerea acestor situații în categoria urgențelor personale reprezintă o evoluție firească a legislației moderne.

Această schimbare legislativă din Italia ar putea influența și alte state europene, în contextul în care tot mai multe legislații încep să recunoască animalele de companie ca membri importanți ai familiei.