Croazierele se impun tot mai mult ca alternativă la vacanțele clasice, oferind turiștilor români confort, flexibilitate și control asupra bugetului, a declarat Mirco Vassallo, International Region Director Costa Cruises, pentru Capital.ro.

Mirco Vassallo, International Region Director, Costa Cruises: Majoritatea călătorilor români aleg croazierele deoarece oferă o formulă all‑inclusive foarte convenabilă, care le permite să se bucure de o vacanță completă menținând în același timp controlul asupra bugetului. În loc să plătească separat pentru hotel, mese, divertisment și activități, totul este inclus într-un tarif transparent — de la cazare și pensiune completă până la servicii la bord, divertisment și chiar pachete de băuturi în multe oferte.

Acest lucru face croazierele extrem de atractive din perspectiva costurilor: oaspeții știu exact cât vor cheltui și pot vizita mai multe destinații, savura mâncare de calitate și participa la un program bogat de divertisment fără costuri neprevăzute. Din acest motiv, croazierele rămân una dintre cele mai bune opțiuni din punct de vedere al raportului calitate‑preț pentru turiștii români, în special pentru familii și pentru cei care caută confort și diversitate la un cost total controlat.

Mirco Vassallo: Interesul este puternic pe tot parcursul anului, cu o concentrare clară în lunile de vară pentru itinerariile din Mediterana și Europa de Nord. În același timp, călătorii români aleg din ce în ce mai des și perioadele de primăvară și iarnă, atrași de destinațiile cu climă blândă, precum Insulele Canare și Caraibele.

Mirco Vassallo: Per ansamblu, călătorii români sunt tot mai aliniați cu piețele europene mature, însă rămân câteva nuanțe specifice. Românii pun un accent puternic pe valoare și accesibilitate, acordând o atenție deosebită formulelor all‑inclusive și prețurilor transparente.

Comportamentul lor evoluează rapid: mai multe rezervări timpurii, mai mulți turiști care revin și un mix mai divers de segmente — similar piețelor precum Germania, Marea Britanie și Italia — dar cu o sensibilitate clară față de raportul calitate‑preț și confort.

În concluzie, România converge tot mai mult către obiceiurile celor mai consolidate piețe de croaziere din Europa, păstrând în același timp un accent distinct pe controlul bugetului, comoditate și vacanțe cu componente experiențiale.

Mirco Vassallo: Siguranța și stabilitatea geopolitică joacă un rol esențial în alegerea destinațiilor, atât pentru companie, cât și pentru călători. Oaspeții sunt astăzi foarte atenți la fiabilitatea regiunilor pe care le vizitează, iar această dimensiune a devenit o parte fundamentală a experienței de vacanță. Pentru Costa, acest lucru înseamnă monitorizarea continuă a contextului global și ajustarea programării ori de câte ori este necesar. Un exemplu clar este Orientul Mijlociu: din cauza incertitudinii persistente, am decis să nu includem itinerarii în Emirate în programul nostru pentru iarna 2026/27. În aceeași logică de „safety‑first”, programarea pentru sezonul actual de iarnă 2025/26 fusese deja construită fără operațiuni în Emirate, oferind liniște turiștilor încă de la început.

Această repoziționare strategică ne-a permis, de asemenea, să consolidăm destinațiile care răspund cel mai bine așteptărilor oaspeților. Pentru iarna viitoare, Costa Smeralda va opera în Insulele Canare și Madeira, oferind o alternativă caldă, sigură și ușor accesibilă, perfect aliniată cu ceea ce caută în prezent călătorii — inclusiv cei din România: un climat blând, un sentiment de siguranță și un echilibru între relaxare și explorare.

Important este că aceste ajustări nu reduc cererea, ci o redirecționează natural. Călătorii români rămân foarte motivați să aleagă croaziere, iar prezența noastră extinsă în Insulele Canare ne permite să le oferim în continuare experiența ideală de vacanță de iarnă.

Mirco Vassallo: Pentru călătorii români, croaziera clasică de 7 zile rămâne cea mai populară opțiune. Ea oferă echilibrul ideal între relaxare, vizitarea mai multor destinații și un raport foarte bun calitate‑preț.

Mirco Vassallo: Promoțiile joacă un rol important în procesul de decizie al oaspeților, mai ales atunci când oferă claritate, comoditate și valoare reală. Pentru călătorii români, care sunt atenți la prețuri transparente și la un bun raport calitate‑preț, ofertele care simplifică alegerea și fac vacanța mai accesibilă au un impact foarte pozitiv.

Promoția noastră actuală, „Spring Promo”, cu prețuri începând de la 499 € pentru anumite plecări din aprilie până la sfârșitul lui noiembrie, este un exemplu foarte bun. Ea le permite oaspeților să rezerve o croazieră de 7 zile la un tarif extrem de atractiv.

Prin oferirea unui avantaj clar, valabil pentru o perioadă limitată, această promoție reduce ezitarea și încurajează rezervările timpurii — tocmai pentru că turiștii simt că își asigură o vacanță completă și convenabilă în momentul potrivit. Astfel de promoții îi ajută, de asemenea, pe călători să descopere noi itinerarii și să își planifice vacanțele cu mai multă încredere.

Mirco Vassallo:

Raport excelent calitate‑preț, datorită formulelor all‑inclusive și prețurilor transparente.

Mai multe destinații într-o singură călătorie, fără împachetat/dezîmpachetat și fără stres logistic.

Confort și o experiență fără griji, cu totul organizat la bord: mese, divertisment, activități.

Ospitalitate de înaltă calitate și atmosferă la bord, în special datorită „Esenței Italiene” Costa.

Vacanțe experiențiale, îmbogățite de Sea & Land Destinations și experiențe culturale imersive.

Potrivite pentru toate segmentele de turiști, de la cupluri tinere la familii și oaspeți fideli.



Mirco Vassallo: Piața de croaziere este în creștere, însă mai multe provocări continuă să influențeze cererea și comportamentul de rezervare:

Nivel redus de familiaritate cu produsul de croazieră în comparație cu alte tipuri de vacanțe, ceea ce înseamnă că mulți călători încă nu înțeleg pe deplin ce include o croazieră.

Concurență puternică din partea vacanțelor terestre tradiționale, care rămân alegerea implicită pentru mulți consumatori.

Factori externi, precum prețurile biletelor de avion și sensibilitatea macroeconomică, care pot influența accesibilitatea și deciziile de ultim moment.

În ciuda acestor provocări, vizibilitatea tot mai mare a Costa, parteneriatele comerciale consolidate și un consumator român tot mai matur poziționează piața pentru o creștere continuă.

Cererea din partea pieței românești este așteptată să rămână puternică și în sezonul următor. România continuă să fie una dintre cele mai performante țări din cadrul piețelor internaționale, iar toate indicatoarele sugerează că acest trend pozitiv va continua, susținut de creșteri constante de două cifre, modele de rezervare tot mai mature și un apetit în creștere pentru vacanțe experiențiale, perfect aliniate cu conceptele noastre Sea & Land Destinations și Italian Essence. Vizibilitatea brandului este, de asemenea, în creștere datorită activităților de PR, expunerii media, colaborărilor cu influenceri și implicării puternice a partenerilor din industrie, factori care stimulează atât interesul, cât și conversia. În același timp, baza de clienți se extinde, cu tot mai multe familii, turiști fideli și călători tineri care intră în categoria croazierelor.

Deși situația geopolitică din Orientul Mijlociu a generat incertitudine pentru acea regiune, aceasta nu a diminuat cererea din partea turiștilor români; dimpotrivă, a redirecționat interesul către alternative calde, sigure și ușor accesibile pentru perioada de iarnă. Din acest motiv, Costa a luat decizia responsabilă de a nu opera itinerarii în Emirate în iarna 2026/27, asigurând astfel o experiență de vacanță lină și lipsită de griji pentru oaspeți. În paralel, am consolidat oferta de iarnă acolo unde cererea este în mod natural ridicată: Costa Smeralda va fi poziționată în Insulele Canare, înlocuind Costa Pacifica, cu un nou itinerariu de 7 zile între Canare și Madeira — o propunere care se potrivește perfect cu ceea ce caută piața românească în sezonul rece: climat blând, accesibilitate, siguranță și un echilibru între descoperire și relaxare.

Pentru a oferi pieței un plus de siguranță în această perioadă de tranziție și pentru a menține trendul pozitiv al rezervărilor, am introdus și un nivel suplimentar de flexibilitate pentru oferta din Estul Mediteranei. Intenția este de a le oferi oaspeților și partenerilor mai multă liniște în procesul de planificare, permițând ajustarea rezervării dacă este necesar, fără complicații. Această abordare de sprijin are rolul de a consolida încrederea și de a susține cererea.

Mirco Vassallo: Călătorii români prezintă mai multe evoluții clare și pozitive:

Rezervări mai timpurii, în special pentru itinerariile cu cerere ridicată, reflectând obiceiuri de planificare mai mature.

Un mix mai larg de segmente, cu tot mai mulți tineri, familii și turiști fideli care intră în categoria croazierelor.

Interes în creștere pe tot parcursul anului, nu doar vara, ci și primăvara și iarna, datorită destinațiilor atractive cu climă blândă.

Apetit mai mare pentru vacanțe experiențiale, perfect aliniate cu conceptul Costa Sea & Land și cu Italian Essence.

Mirco Vassallo: Croazierele concurează tot mai mult cu vacanțele exotice, sejururile la plajă și city‑break‑urile, pe măsură ce călătorii caută vacanțe cu valoare ridicată și bogate în experiențe. Deși vacanțele terestre rămân alternative puternice, croazierele se diferențiază clar. Costa Cruises se distinge prin: