Interesul românilor pentru croaziere este în creștere accelerată, iar piața locală devine una dintre cele mai dinamice din Europa Centrală și de Est, a declarat Mirco Vassallo, International Region Director Costa Cruises, pentru Capital.ro.

Turiștii își schimbă comportamentul de consum, rezervă mai devreme și aleg tot mai des vacanțe experiențiale, all-inclusive, pe tot parcursul anului.

În ultimul an, călătorii români au arătat o creștere foarte puternică și constantă a interesului pentru croaziere, confirmând România ca unul dintre cele mai dinamice piețe din regiunea noastră Europa Centrală și de Est. Observăm o cerere mai mare în toate segmentele — cupluri tinere, familii și turiști care revin — ceea ce reflectă o familiaritate tot mai mare cu produsul și o apreciere clară pentru valoarea și calitatea pe care o oferă o vacanță Costa.

De asemenea, turiștii români rezervă mai devreme, în special pentru itinerariile populare precum Mediterana de Vest, ceea ce indică o abordare mai matură a planificării și un nivel mai ridicat de implicare. În același timp, interesul nu mai este concentrat doar în lunile de vară: călătorii români aleg tot mai des destinații de iarnă însorită, precum Insulele Canare și Caraibe. Per ansamblu, evoluția a fost foarte pozitivă: consumatorii români devin mai experimentați, mai încrezători și mai dornici să exploreze vacanțe imersive și experiențiale — perfect aliniate cu identitatea Costa și cu promisiunea noastră Sea & Land.

În prezent, călătorii români manifestă un interes puternic pentru o gamă variată de destinații care combină bogăția culturală, orașele iconice, experiențele de litoral și conexiunile aeriene convenabile din București, Cluj, Timișoara și Iași.

Cele mai solicitate destinații sunt:

Mediterana: Rămâne alegerea principală pentru majoritatea turiștilor români, datorită proximității, legăturilor aeriene excelente, climatului plăcut pe tot parcursul anului și varietății de porturi și experiențe disponibile.

Europa de Nord & Fiordurile: Foarte populare în lunile de vară, mai ales în rândul călătorilor care caută natură, peisaje spectaculoase și temperaturi mai răcoroase. Aceste itinerarii sunt constant evidențiate în materialele interne ca fiind printre cele mai performante pentru piața românească.

Insulele Canare & Madeira: Cererea a crescut semnificativ, susținută de conectivitatea aeriană puternică a României și de extinderea programului Costa în sezonul de iarnă. Călătorii apreciază vremea blândă, diversitatea peisajelor și atmosfera relaxantă de „soare în mijlocul iernii”.

Da, preferințele călătorilor români au evoluat semnificativ în ultimii ani, devenind un public de croazieră mai matur și mai orientat către experiențe. Observăm trei schimbări principale:

Obiceiuri de rezervare mai timpurii și mai structurate

Interes tot mai mare pentru călătorii pe tot parcursul anului, nu doar vara

Un mix mai divers de segmente de turiști

Per ansamblu, consumatorii români demonstrează astăzi mai multă expertiză, mai multă curiozitate și o preferință tot mai puternică pentru vacanțe imersive. Comportamentul lor se aliniază rapid cu cel al celor mai mature piețe europene, păstrând în același timp un accent clar pe valoare și accesibilitate.

Românii aleg croazierele în principal pentru că oferă un echilibru excelent între valoare, diversitate și confort. Croazierele le permit să viziteze mai multe destinații într-o singură călătorie, fără stres logistic, beneficiind în același timp de o experiență aproape all‑inclusive, care se dovedește adesea mai avantajoasă decât vacanțele terestre. Ei apreciază și mediul relaxat și lipsit de griji de la bord, aspect deosebit de atractiv pentru familii.

Tot mai mulți călători caută vacanțe experiențiale, bine curate, ceea ce face ca conceptul Costa Sea & Land să fie deosebit de atractiv. Un alt factor important este „Esența Italiană” a Costa — ospitalitatea caldă, gastronomia și atmosfera — care rezonează puternic cu publicul român. În final, croazierele se potrivesc unei game largi de segmente, de la cupluri tinere la familii și turiști fideli, ceea ce le consolidează atractivitatea pe piața din România.

În a doua parte a interviului acordat pentru Capital.ro, Mirco Vassallo explică cât costă o croazieră, ce influențează decizia de cumpărare și cum va evolua piața în perioada următoare.