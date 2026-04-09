Tesla a anunțat că va renunța la modelele Model S și Model X, însă strategia companiei nu se oprește aici. Constructorul american de vehicule electrice pregătește o nouă etapă de dezvoltare, care nu se bazează exclusiv pe tehnologii autonome sau roboți, ci și pe extinderea gamei de mașini accesibile.

Potrivit unor informații apărute în presă, compania lucrează deja la un crossover compact care ar urma să completeze actuala ofertă formată din Model 3 și Model Y.

Surse citate de Reuters susțin că Tesla a început deja discuțiile cu furnizorii și le-a prezentat planurile pentru viitorul model. Noul vehicul ar urma să fie mai mic și mai ieftin decât modelele existente, fiind dezvoltat complet de la zero, nu ca o derivare a Model Y sau Model X. Potrivit acelorași surse, producția ar putea începe spre finalul anului 2027 sau la începutul lui 2028.

Reprezentanții companiei ar fi oferit deja detalii despre specificațiile tehnice și planurile de producție. Trei dintre sursele citate au indicat că modelul ar urma să fie fabricat în China, în timp ce o altă variantă luată în calcul ar fi producția în Statele Unite sau Europa. Alegerea locației de producție va influența și piețele pe care vehiculul va fi comercializat.

Noul model Tesla ar urma să aibă dimensiuni compacte, cu o lungime estimată la aproximativ 4,28 metri, semnificativ mai mică decât cea a Model Y, care ajunge la aproape 4,79 metri. Dimensiunile reduse implică și un pachet de baterii mai mic, ceea ce ar putea însemna o autonomie mai scăzută și performanțe mai modeste.

Prin comparație, versiunea de bază a Model 3 oferă în prezent 257 de cai putere, tracțiune spate și o autonomie de aproximativ 515 km. Noul SUV ar putea coborî sub aceste valori, însă ar compensa printr-un preț mai accesibil.

Totuși, planurile Tesla trebuie privite cu prudență, având în vedere istoricul companiei în ceea ce privește respectarea termenelor. De exemplu, modelul Roadster, anunțat încă din 2017, nu a fost lansat nici până în prezent, iar o dată de prezentare promisă recent s-a dovedit a fi doar o farsă de 1 aprilie.

În plus, Tesla a abandonat anterior un proiect pentru un model de buget, estimat la un preț între 25.000 și 30.000 de dolari, alegând să se concentreze pe dezvoltarea de robotaxiuri și roboți umanoizi.

Potrivit unor angajați ai companiei, strategia actuală vizează modele capabile de conducere complet autonomă, dar care să permită și controlul uman, în special pe piețele unde legislația nu permite încă utilizarea pe scară largă a vehiculelor autonome.

În prezent, cel mai accesibil model Tesla este Model 3, cu un preț de pornire de 36.990 de dolari. Noul SUV compact ar urma să fie poziționat sub acest prag, ceea ce ar putea ajuta compania să recupereze terenul pierdut după doi ani de scădere a vânzărilor. Cu toate acestea, nu este clar dacă proiectul a primit undă verde pentru producție, atrage atenția Reuters.