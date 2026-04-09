Investițiile chineze în România accelerează. Relațiile economice dintre China și Romania intră într-o etapă de consolidare strategică, marcată de tranziția de la simple schimburi comerciale la investiții industriale directe. Datele prezentate de mediul instituțional indică un interes constant și în creștere al capitalului chinez pentru economia românească.

Potrivit informațiilor transmise de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în România activează în prezent 14.562 de companii cu capital chinez, cu un capital social subscris ce depășește 337 milioane de euro.

Aceste cifre confirmă o prezență economică semnificativă, care reflectă nu doar interes comercial, ci și o bază solidă pentru extinderea investițiilor productive în sectoare strategice.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat necesitatea transformării interesului investitorilor chinezi în investiții directe în capacități de producție localizate în România. Accentul este pus pe dezvoltarea unor huburi industriale care să valorifice poziția geoeconomică a țării în cadrul Uniunii Europene.

România dispune, în acest sens, de avantaje competitive clare:

acces direct la piața europeană;

infrastructură logistică strategică prin Portul Constanța ;

; forță de muncă calificată;

potențial în industrii precum energie, procesare agroalimentară și tehnologie.

Din această perspectivă, România este promovată ca o platformă de producție și export pentru companiile asiatice care își extind prezența în Europa.

„China este deja unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai României, iar cifrele o demonstrează fără echivoc. Interesul investitorilor chinezi pentru piaţa românească este reflectat şi de prezenţa a 14.562 de companii cu capital chinez active în România, cu un capital social subscris de peste 337 milioane de euro. Ceea ce ne propunem la nivelul CCIR este să facem pasul următor: să transformăm acest interes comercial în investiţii reale, în capacităţi de producţie amplasate pe teritoriul României. Avem argumente solide, şi anume: acces direct la piaţa Uniunii Europene, Portul Constanţa ca nod strategic între Marea Neagră şi Europa Centrală, forţă de muncă calificată şi sectoare cu potenţial ridicat, de la energie şi procesare agroalimentară până la tehnologie. România trebuie să devină o platformă de producţie şi de export pentru companiile chineze care privesc serios spre Europa”, a subliniat, Daraban, citat într-un comunicat de presă al CCIR.

Reprezentantul diplomatic al Chen Feng a confirmat interesul în creștere al companiilor chineze pentru piața românească, în special în domenii precum energia nouă și industria prelucrătoare.

Acesta a evidențiat caracterul stabil și istoric al relației bilaterale, subliniind că parteneriatul economic dintre cele două state se bazează pe peste șapte decenii de cooperare continuă.

Totodată, partea chineză susține extinderea colaborării în domenii cu valoare adăugată ridicată, inclusiv agricultură, produse alimentare procesate și tehnologii industriale.

An / Perioadă Volumul total al comerțului România–China 2024 8,56 miliarde euro Primele 11 luni 2025 8,8 miliarde euro

Datele indică o creștere a schimburilor comerciale între Romania și China, sugerând consolidarea relațiilor economice și potențial de extindere în industrii cu valoare adăugată ridicată (energie, producție, tehnologie).