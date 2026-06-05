Elon Musk, aproape de un prag istoric. Listarea SpaceX l-ar putea transforma în primul trilionar din lume

Elon Musk este pe cale să devină primul om din lume cu o avere estimată la peste 1.000 de miliarde de dolari, în contextul în care compania SpaceX urmează să se listeze la bursă pe 12 iunie. Evaluarea estimată a participației sale în compania aerospațială, combinată cu deținerea sa la Tesla, îl apropie de un prag fără precedent în istoria averilor personale.

SpaceX a anunțat că intenționează să atragă 75 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială (IPO), o sumă care ar reprezenta un record pentru o astfel de operațiune.

Compania va oferi 555.555.555 de acțiuni la un preț de 135 de dolari pe acțiune. Spre deosebire de majoritatea listărilor, SpaceX nu a stabilit un interval de preț, ci a anunțat direct un preț fix, o decizie interpretată ca un semn al cererii ridicate din partea investitorilor.

Listarea va avea loc sub simbolul bursier SPCX, iar prețul final al ofertei este așteptat să fie stabilit în seara zilei de 11 iunie, înainte ca tranzacționarea să înceapă pe Nasdaq în 12 iunie, conform informațiilor publicate de Yahoo! News.

Elon Musk deține aproximativ 42% din capitalul SpaceX printr-o structură de acțiuni cu drepturi diferite de vot. Aceasta îi oferă aproximativ 82% din controlul voturilor companiei prin intermediul acțiunilor de clasa B.

La prețul de 135 de dolari pe acțiune, participația sa în SpaceX este evaluată la aproximativ 866,5 miliarde de dolari.

Pe lângă participația la SpaceX, Musk deține aproximativ 717 milioane de acțiuni la Tesla, fără a include opțiunile deja dobândite.

La un preț de aproximativ 420 de dolari pe acțiune, participația sa la Tesla este evaluată la aproximativ 301,1 miliarde de dolari.

Împreună, participațiile sale la SpaceX și Tesla valorează aproximativ 1.168 de miliarde de dolari. În această estimare nu sunt incluse participațiile sale în alte companii precum Neuralink, The Boring Company și alte investiții sau active personale.

Deși calculul bazat pe valoarea participațiilor îl plasează peste pragul de un trilion de dolari, indicele averilor realizat de Bloomberg Billionaires Index estimează averea lui Musk la aproximativ 988 de miliarde de dolari.

Metodologia Bloomberg ia în considerare restricțiile privind vânzarea acțiunilor și alte limitări care afectează capacitatea de a transforma rapid participațiile în lichidități. În acest scenariu, orice creștere a acțiunilor SpaceX peste prețul IPO după debutul tranzacționării ar putea împinge averea lui Musk peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari.

SpaceX a înregistrat o dezvoltare accelerată în ultimii ani, susținută în principal de serviciul de internet prin satelit Starlink. Acesta deservește în prezent milioane de abonați plătitori la nivel global și generează cea mai mare parte a veniturilor companiei.

În același timp, SpaceX continuă să raporteze pierderi anuale, pe fondul investițiilor masive în dezvoltarea rachetei Starship, destinată transportului greu de nouă generație.

Cheltuielile de capital au crescut semnificativ și ca urmare a investițiilor în domeniul inteligenței artificiale, după integrarea activelor AI provenite din fuziunea cu compania xAI. Resurse importante sunt direcționate către centre de date precum Colossus și Colossus II.

În pofida unor semnale de avertizare, precum consumul ridicat de numerar și structura de guvernanță bazată pe clase diferite de acțiuni, interesul investitorilor pentru SpaceX rămâne foarte ridicat.

Mulți investitori par să fie mai interesați de potențialul de dezvoltare al companiei și de proiectele promovate de Elon Musk, ceea ce ar putea transforma listarea SpaceX într-un moment istoric atât pentru companie, cât și pentru averea celui mai bogat om din lume.