Postul Money News dispare definitiv

După aproape un deceniu de existență discretă, televiziunea Money News își încheie oficial activitatea.

Proiectul cu profil economic, inițiat în 2015 și asociat numelui cunoscutului om de afaceri și deputat AUR Mohammad Murad, nu a mai fost susținut pentru a continua în grilele de cablu sau satelit, scrie paginademedia.ro.

Licențele au expirat, iar prelungirea a fost retrasă

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat în cadrul ședinței publice recente situația acestui canal, constatând că valabilitatea licențelor de emisie a expirat pe 19 aprilie.

În lipsa unei solicitări de prelungire pentru licența prin satelit și în urma unei retrageri oficiale a cererii de reînnoire pentru licența prin cablu, CNA a fost nevoit să ia act de dispariția oficială a postului.

Canalul, care se dorea a fi un reper în peisajul media de business, nu a reușit să se impună în rețelele de distribuție, fiind prezent, potrivit propriilor declarații, doar în oferta furnizorului Ines.

Începutul promitea mai mult – în momentul lansării, echipa anunța colaborări cu jurnaliști de la fosta televiziune The Money Channel și îl avea în frunte pe Daniel Apostol, cunoscut pentru activitatea sa editorială.

Money News a fost administrat de societatea M&M Channel SRL, în cadrul căreia majoritar era Triumf Construct SA – companie deținută aproape integral de Mohammad Murad (99,987%) – alături de Elena Păun și Elena Cosmina Zdrobiș, care avea 10% din pachetul firmei de media.

Alte schimbări în grila de programe

Una dintre cele mai longevive televiziuni din România intră într-o nouă etapă a existenței sale. După peste trei decenii de prezență pe piața media, TeleMoldova Plus își schimbă oficial numele în M Plus TV, o decizie menită să reflecte transformarea postului dintr-un canal regional într-un jucător cu acoperire națională.

Lansat inițial ca un post local dedicat regiunii Moldovei, canalul a cunoscut o evoluție constantă, extinzându-și treptat acoperirea și publicul. Astăzi, televiziunea este prezentă în rețelele tuturor marilor operatori de cablu din România — Digi, Vodafone, Telekom, Orange — și chiar în grilele din Republica Moldova, marcând o vizibilitate la nivel extins.

Decizia schimbării denumirii a fost aprobată de Consiliul Național al Audiovizualului.

Administratorul postului, Petru Frăsilă, a explicat că trecerea la numele M Plus TV vine din dorința de a ieși de sub eticheta de „televiziune regională”, în condițiile în care postul figurează deja în lista „must carry” și are o acoperire națională reală.