Florin Barbu, detalii despre despăgubirile fermierilor afectati de secetă

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat astăzi, 26 august, în cadrul emisiunii Agrostrategia difuzată pe TVR 1, că proiectul Ordonanței de Urgență pentru despăgubirile fermierilor afectati de secetă este deja redactat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Acesta urmează să fie completat cu numărul final de hectare afectate și sumele necesare pentru plată. Barbu a adăugat că procesul de verificare a suprafețelor este în curs, iar termenul de plată a despăgubirilor este prevăzut pentru 15 octombrie.

Ministrul Agriculturii a anunțat în cadrul emisiunii Agrostrategia că, în prezent, suprafața afectată de secetă pentru culturile de primăvară este estimată la aproximativ 1,8 milioane de hectare, iar pentru culturile de toamnă se ridică la circa 390.000 de hectare.

”Săptămâna trecută am avut o videoconferință cu instituția care se ocupă cu partea de procesele verbale de calamități, vorbim de Direcția Agricolă și suprafața calamitată pentru culturile de primăvară este undeva la 1,8 milioane de hectare și în jur de 390.000 de hectare la culturile de toamnă. Adică aproape 2,2 milioane de hectare în total. Dar în momentul de față pe aproape jumătate sunt încheiate procesele verbale de calamități, noi evaluăm cererile depuse de către Primării iar Direcțiile Agricole vor merge în teritoriu. Bineînțeles că fermierii declară toate suprafețele, fie că vorbim de pășuni, culturi perene iar la 15 septembrie comisiile au termen de finalizare pentru întocmirea acestor procese-verbale de calamități. Termenul va fi cu siguranță respectat pentru că am implicat toate instituțiile subordonate din țară de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Direcțiile Agricole Județene (DAJ). Și este fără precedent în România ca în același an fiscal, vorbim de 15 octombrie, despăgubirile la secetă să fie plătite”, a spus Florin Barbu luni, 26 august, potrivit Agrointel.

Ordonanța privind despăgubirile este deja redactată

Florin Barbu a menționat că, în prezent, la Ministerul Agriculturii, Ordonanța privind despăgubirile este deja redactată, dar urmează să fie actualizată cu suprafața finală eligibilă pentru despăgubire și cu sumele corespunzătoare.

”Ordonanța de Urgență va fi aprobată imediat după finalizarea centralizării proceselor verbale, de la Ministerul Agriculturii Ordonanța este scrisă mai trebuie completată cu suprafețele și sumele necesare pe care trebuie să le dăm fermierilor români. Suma pentru despăgubiri este de 200 euro pe hectar (circa 1.000 de lei – n.r.) pentru o calamitate de 100%, proporțional cu procentul trecut în procesul verbal.

O noutate este că au fost eliminate toate acele sincope legate de procente și am modificat ordinul și am spus clar că toți fermieri vor primi bani în mod egal. Adică dacă vor avea în procesul verbal trecută o calamitate de 100% va primi 200 de euro/ha, dacă are 50% primește 100 de euro/ha”, a mai punctat ministrul Agriculturii.