În acest an, prof. dr. Carmen Bunu a dezvăluit că în România s-a identificat un nou aero-alergen extrem de periculos, înlocuind ambrozia, principalul factor alergenic cunoscut din 2008.

Mucegaiurile sunt acum subiectul cercetărilor specialiștilor din Timișoara, iar datele vor fi partajate cu experții din Europa.

Medicul a adus aceste informații în timpul inaugurării Compartimentului de alergologie la Spitalul Județean Timișoara, care dispune de șase paturi și oferă posibilitatea internărilor de zi.

Dr. Carmen Bunu a explicat că Spitalul Județean Timișoara operează singura rețea din România pentru monitorizarea polenului și a altor alergeni din aer, identificând recent mucegaiuri periculoase în plus față de polen și ambrozie.

Președinta SRAIC a subliniat că există o cantitate mare de grăuncioare de polen, ceea ce cauzează probleme pentru toți cei alergici la polenul de copaci și la graminee. În plus față de acești agenți alergeni, sunt și mulți fungi care pot cauza astm în forme destul de greu de tratat în absența identificării alergenului.

De asemenea, există și alte tipuri de mucegaiuri care vor fi studiate de către alergologi de la Spitalul Județean Timișoara pentru a evalua impactul lor asupra sănătății.

Alergologul timișorean a subliniat descoperirea recentă a prezenței frecvente a unor fungi în aer, alături de ambrozia, ca factori alergici semnificativi.

„Dacă în 2008 am identificat ambrozia ca factor alergen despre care nu se ştia, iar acum ştie toată lumea, acum vă aduc la cunoştinţă că am mai identificat un inamic: aceşti fungi extrem de prezenţi în aer. Am observat de anul trecut şi se manifestă şi în acest an şi vor fi obiectul nostru de cercetare.

Suntem singura echipă din zonă parte a unui proiect european, Montadap, care urmăreşte să vadă cum se adaptează un spital la o problemă de sănătate publică. Noi suntem singurul centru din acest proiect european care vede aceste probleme legate de alergii. Vom putea face măsuri de răspuns la prezenţa unui aero-alergen, pentru toată Europa. (…)

Există produse de imunoterapie, extracte de ambrozie cu câteva mici efecte adverse pe care le vom putea opri, dacă vom reuşi să creăm un vaccin adevărat”, a detaliat alergologul timişorean.