Ambrozia este una dintre cele mai neplăcute plante din România, deoarece provoacă alergii teribile, fiind considerate un adevărat coşmar pentru cel puţin jumătate de milion de români.

Mai mult, numărul alergicilor creşte în fiecare an, iar din iulie până în septembrie mulți pacienţi ajung la Camera de Gardă cu grave probleme respiratorii. De asemenea, conform specialiștilor, există un singur tratament care se găseşte foarte greu în România şi este destul de costisitor.

Românii care au alergie la ambrozie, condamnați la suferință

Cele mai uşoare simptome sunt: strănut, mâncărime la nas, nas înfundat, ochi care lăcrimează. Totuși, mii de pacienţi din România ajung la spital deoarece inflamația alergică poate ajunge la plămâni. Mai mult, medicii estimează că 80% din cei alergici vor dezvolta în timp și simptome de astm, ce înseamnă sufocare, respirație grea, crize severe care pot necesita prezentarea la Camera de Gardă.

Motivul este acela că pacientul nu mai poate respira și pot necesita tratament cu cortizon injectabil. Problema ambroziei este însă atât de gravă încât, în urmă cu câţiva ani, s-a dat şi o lege de combatere a acestei buruieni însă, din păcate, ea nu mai poate fi eradicată, fiind o buruiană care se poate extinde rapid.

Cum apare alergia la ambrozie și care este tratamentul?

Ambrozia face parte dintr-o familie de plante cu factor alergenic puternic. Când o persoană inspiră polenul de la ambrozie, sistemul imunitar poate reacționa la fel ca în fața pericolului de boală, manifestând simptomele unei alergii. Astfel, este provocată iritarea permanentă a mucoasei respiratorii a cailor superioare şi, ca atare, sunt favorizate rinita şi crizele de astm.

Există un singur tratament pentru această alergie care se găsește foarte greu în România, fiind vorba de o imunoterapie, un fel de vaccinuri care se fac de mai multe ori, scrie Antena 3.

Astfel, acest tratament îl fac pe un pacient să fie tolerant, deci nu mai are simptome, însă trebuie făcut o dată pe luna, timp de trei ani. De asemenea, o altă variantă sunt o serie de pastile care se pun sub limba, se dau 6 luni pe an, minim 3 ani, iar simptomele sunt controlate din primul an.

În străinătate există vaccin pentru ambrozie, dar România nu are acces

Totuși, conform specialiștilor, aceste tratamente se găsesc greu în România deoarece firma producătoare trebuie sa ceara mai multe aprobări. De asemenea, sunt foarte scumpe si nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

În ianuarie 2021, Guvernul României a majorat amenzile pentru persoanele fizice și juridice care nu distrug ambrozia crescută pe proprietate, acestea ajungând de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.