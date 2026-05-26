Știința care stă la baza transformării PMI: investiții masive, cercetare multidisciplinară și o abordare riguroasă a reducerii efectelor fumatului

Philip Morris International (PMI) a construit în ultimii ani unul dintre cele mai ample programe de cercetare din industria produselor cu nicotină, investind peste 16 miliarde USD în dezvoltarea și fundamentarea științifică a produselor fără fum. Compania urmărește reducerea efectelor dăunătoare asociate fumatului pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, printr-o abordare inspirată din standardele industriei farmaceutice.

Transformarea PMI se bazează pe știință. Din 2008, compania a direcționat peste 16 miliarde USD către cercetare și dezvoltare, iar 99,7% din bugetul de R&D este dedicat produselor fără fum. Peste 1.600 de oameni de știință – fizicieni, biologi, chimiști, medici, epidemiologi, specialiști în științe comportamentale – lucrează la evaluarea acestor produse.

Deși conțin nicotină și nu sunt lipsite de riscuri, produsele fără fum sunt dezvoltate pentru a fi o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

PMI aplică un program de evaluare în mai multe etape, aliniat la standarde internaționale precum GLP, GCP, GEP, ghidurile FDA și un sistem intern de management al calității bazat pe risc.

Procesul acoperă toate dimensiunile științifice relevante:

Dezvoltarea produsului

proiectare pentru consistență și siguranță

verificarea absenței riscurilor suplimentare față de țigări

stabilirea standardelor de fabricație și control al calității

Cercetarea chimică și fizică a aerosolului

analiza compoziției aerosolului

confirmarea absenței arderii

măsurarea nivelurilor de substanțe nocive comparativ cu fumul de țigară

evaluarea calității aerului în spații interioare

Cercetarea toxicologică

evaluarea toxicității aerosolilor asupra celulelor

analiza mecanismelor biologice asociate bolilor provocate de fumat

studii realizate conform GLP, OECD și ghidurilor FDA

Cercetarea clinică

studii pe fumători adulți

măsurarea reducerii expunerii la substanțe nocive

analiza markerilor de risc pentru boli asociate fumatului

studii înregistrate pe platforme precum clinicaltrials.gov

Cercetarea comportamentală

modul real de utilizare

percepțiile fumătorilor

gradul de adoptare

verificarea faptului că produsele nu sunt utilizate de nefumători

Monitorizare post-comercializare

studii epidemiologice

monitorizarea siguranței în utilizare reală

evaluarea impactului asupra sănătății publice

Cercetările PMI au generat peste 550 de publicații științifice evaluate inter pares, prezentate în conferințe internaționale și disponibile pe platforma PMIScience.com. Tot mai multe studii independente analizează aceste produse, contribuind la un corp de dovezi în creștere.

THR pornește de la realitatea că peste 9 din 10 fumători continuă să fumeze în fiecare an, iar renunțarea completă nu este întotdeauna posibilă. Problema centrală este arderea tutunului, care generează peste 6.000 de substanțe chimice, dintre care aproximativ 100 sunt asociate bolilor grave.

Produsele fără fum:

nu ard tutunul

generează niveluri semnificativ mai reduse de substanțe nocive

pot reprezenta o alternativă mai bună pentru fumătorii care nu renunță

Nicotina creează dependență, dar nu este cauza principală a bolilor asociate fumatului.

Un reper important îl reprezintă reautorizarea de către FDA a comercializării IQOS ca produs din tutun cu risc modificat. FDA a concluzionat că trecerea completă de la țigări la IQOS reduce semnificativ expunerea la substanțe dăunătoare.

Exemple reale: Suedia și Japonia

Suedia – rată a fumatului de aproximativ 5%, asociată cu utilizarea alternativelor fără fum

Japonia – scădere semnificativă a fumatului după introducerea produselor care încălzesc tutunul

Date globale

peste 43 milioane de utilizatori ai produselor fără fum PMI

prezență în 108 piețe

43% din veniturile PMI provin din produse fără fum

Știința și principiile de Tobacco Harm Reduction sunt pilonii transformării PMI. Printr-o abordare riguroasă, transparentă și multidisciplinară, compania dezvoltă alternative pentru fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze, cu potențial de a reduce impactul fumatului asupra sănătății publice.