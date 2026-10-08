Aproape 100.000 de euro au dispărut din contul unui client. Ancheta îl vizează pe fostul director de bancă

Un fost director al unei sucursale bancare din București este cercetat penal după ce ar fi efectuat mai multe operațiuni neautorizate în conturile unui client și ar fi sustras aproape 100.000 de euro. Banii ar fi fost retrași în perioada 2022-2023, iar lipsa acestora a fost identificată în urma unui control intern efectuat la bancă.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut, joi, 8 octombrie 2026, o percheziție domiciliară în municipiul București. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

„Astăzi, 8 octombrie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic”, a transmis, joi, Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, persoana cercetată este un bărbat în vârstă de 45 de ani, care ocupa funcția de director al sucursalei unei bănci din Sectorul 2. Anchetatorii susțin că acesta ar fi realizat 13 operațiuni neautorizate în conturile unuia dintre clienții băncii.

Operațiunile ar fi fost efectuate pe parcursul anilor 2022 și 2023. În urma acestora, din contul clientului ar fi fost sustrasă o sumă de aproape 100.000 de euro. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, cercetările au urmărit modul în care au fost efectuate operațiunile și accesarea conturilor. Dosarul vizează atât efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, cât și accesul ilegal la un sistem informatic.

În urma probelor strânse de anchetatori, față de bărbatul de 45 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate operațiunile.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că persoana care a rămas fără bani este în vârstă și avea încredere în directorul sucursalei. Potrivit acelorași surse, clientul i-ar fi cerut, în câteva rânduri, directorului să îi acceseze contul în numele său.

Directorul ar fi cunoscut astfel datele necesare pentru accesarea contului clientului. Anchetatorii susțin că acesta s-ar fi folosit de informațiile pe care le deținea pentru a efectua operațiunile prin care banii au fost retrași.

Lipsa banilor nu ar fi fost sesizată imediat de client, potrivit informațiilor din dosar. Situația a fost identificată ulterior, în urma unui control intern efectuat la bancă.