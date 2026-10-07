„Codul secret”, noua armă a escrocilor. Doi clujeni au rămas fără peste 200.000 de lei. Cum funcționează

Două persoane din Cluj-Napoca au fost păgubite cu peste 200.000 de lei după ce ar fi fost contactate de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor structuri de securitate și ai unei unități bancare. Suspecții ar fi folosit calități și funcții fictive pentru a le convinge pe victime să retragă sau să contracteze bani.

Polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, cetățean străin, despre care există suspiciunea că ar fi mers să ridice banii de la victime. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru complicitate la înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, situația a avut loc la 1 octombrie, când două persoane din municipiul Cluj-Napoca, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 44 de ani, ar fi fost determinate prin folosirea unor identități și calități false să pună la dispoziție sume importante de bani.

„La data de 6 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 18 ani, cetățean străin, cercetat pentru complicitate la înșelăciune. Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 1 octombrie a.c., persoane necunoscute ar fi determinat, prin folosirea unor calități mincinoase, două persoane vătămate, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 44 de ani, ambii din municipiul Cluj-Napoca, să pună la dispoziție sume importante de bani. Persoanele necunoscute s-ar fi prezentat, în mod mincinos, ca reprezentanți ai unei structuri de securitate, respectiv ai unei unități bancare, invocând calități și funcții fictive pentru a le determina pe cele două persoane să dea curs solicitărilor formulate”, se aratî în comunicat.

Una dintre victime a fost convinsă să retragă bani, iar cealaltă a fost păcălită că pe numele său fusese făcut un credit. Sub pretextul „securizării contului”, aceasta ar fi fost determinată să contracteze un alt împrumut, iar banii să îi predea unui presupus reprezentant antifraudă.

„Astfel, una dintre persoanele vătămate ar fi fost determinată să retragă o sumă de bani, în timp ce cealaltă ar fi fost indusă în eroare cu privire la faptul că, pe numele său, ar fi fost contractat în mod fraudulos un credit. Sub pretextul necesității securizării contului, persoana vătămată ar fi fost determinată să contracteze, la rândul său, un credit, urmând ca suma obținută să fie predată unei persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentant al structurii antifraudă”, conform unui comunicat al IPJ Cluj.

Anchetatorii susțin că una dintre victime ar fi fost determinată să retragă o sumă de bani, în timp ce cealaltă ar fi fost convinsă că pe numele său fusese contractat în mod fraudulos un credit.

Sub pretextul că este necesară securizarea contului, femeia ar fi fost determinată să contracteze un credit, iar suma obținută urma să fie predată unei persoane prezentate drept reprezentant al structurii antifraudă.

Ulterior, cele două victime ar fi intrat în legătură cu o altă persoană necunoscută, care s-ar fi deplasat pentru a ridica banii. Suma totală pusă la dispoziție de cele două persoane ar fi depășit 200.000 de lei.

„Ulterior, cele două persoane vătămate ar fi fost puse în legătură cu o altă persoană necunoscută, care s-ar fi deplasat pentru a ridica sumele de bani, în valoare totală de peste 200.000 de lei. În contextul cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că persoanele care ar fi indus în eroare victimele și persoana care s-ar fi deplasat pentru ridicarea banilor ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile. Astfel, între acestea ar fi fost stabilit un anumit cod, pe care persoana care urma să preia banii trebuia să îl comunice victimelor, în limba engleză, în momentul întâlnirii, ca element de verificare și încredere pentru predarea sumelor de bani, mai arată comunicatul.

Un tânăr de 18 ani, cetățean străin, suspectat că ar fi mers să ridice banii de la victime, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Polițiștii continuă ancheta pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, tânărul beneficiind de prezumția de nevinovăție.

„În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și depistat tânărul de 18 ani, cetățean străin, bănuit că ar fi fost persoana care s-a deplasat pentru ridicarea sumelor de bani. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în vederea documentării întregii activități infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și luării măsurilor legale care se impun. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii“, potrivit unui comunicat al IPJ Cluj.

Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, persoanele care ar fi discutat cu victimele și individul care s-ar fi deplasat pentru preluarea banilor ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile.

Pentru întâlnirea cu victimele ar fi fost stabilit un anumit cod. Persoana care urma să primească banii trebuia să comunice acest cod în limba engleză, la momentul întâlnirii, pentru a crea un element suplimentar de verificare și încredere.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități și identificarea tuturor persoanelor despre care există suspiciunea că ar fi fost implicate în această faptă.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, urmând să fie dispuse măsurile prevăzute de lege în funcție de rezultatele anchetei, potriit celor relatate de stiridecluj.ro.