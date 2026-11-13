Geaca de piele purtată constant de Jensen Huang, fondatorul Nvidia, a devenit unul dintre cele mai comentate elemente ale scandalului care a atras atenția presei americane asupra vieții sale personale.

Ani la rând, piesa vestimentară a reprezentat un simbol al identității publice a miliardarului și un element recognoscibil al aparițiilor sale. În urma dezvăluirilor despre presupusele relații extraconjugale, aceeași geacă a ajuns subiect de ironii în publicațiile americane și pe rețelele sociale.

Presa a asociat stilul vestimentar al lui Huang cu imaginea unui bărbat care traversează o presupusă criză a vârstei mijlocii. Comentariile au apărut în contextul informațiilor despre relațiile sale personale, inclusiv despre o femeie de afaceri suspectată de legături cu serviciile de informații chineze. Beijingul a respins acuzațiile care o vizează pe aceasta.

Publicația americană The Cut a rezumat ironia într-o formulare devenită intens comentată: „Geaca de piele a lui Jensen Huang a mărturisit înaintea lui”. Astfel, obiectul vestimentar care îl însoțea frecvent pe fondatorul Nvidia a fost transformat într-un simbol al controverselor apărute în jurul său.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, Jensen Huang ar fi avut o relație cu Alice Huang, parteneră de afaceri suspectată că ar fi spioană chineză. Acuzația a fost respinsă de Beijing. Dezvăluirile au mai vizat presupuse relații ale miliardarului cu două angajate ale Nvidia.

Informațiile despre viața sentimentală a fondatorului companiei au devenit publice într-un moment în care poziția sa în cadrul firmei era deja subiect de atenție. Huang ar fi plecat de la conducerea Nvidia în ziua următoare apariției primelor informații despre o presupusă relație cu o angajată.

Înainte de acest moment, miliardarul le transmisese angajaților un mesaj în care recunoștea relația cu femeia suspectată de spionaj și declara că își asumă „întreaga responsabilitate”. Ulterior, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat declanșarea unei anchete independente, potrivit informațiilor publicate de Axios.

Dezvăluirile au avut ecouri și pe piața financiară. Acțiunile Nvidia au înregistrat o scădere de până la 8,8%, iar valoarea de piață a companiei s-a diminuat temporar cu aproape 400 de miliarde de dolari. Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, condusese compania timp de 33 de ani.

Scandalul a readus în atenție și stilul vestimentar al lui Huang, cunoscut pentru gecile de piele pe care le purta la numeroase apariții publice. The Cut a ironizat preferința miliardarului pentru jachetele scumpe de motociclist, sugerând că acestea s-ar potrivi mai degrabă „unui bărbat în plină criză a vârstei a doua, cu un profil pe Raya, aplicația de întâlniri exclusivistă, și un Harley-Davidson parcat în garaj”.

Comentariile publicației au căpătat o nouă dimensiune după ce The New York Times a prezentat detalii despre un prânz desfășurat la Shanghai, în 2023, între Jensen Huang și Alice Huang. Potrivit reconstituirii publicate de ziar, cei doi ar fi petrecut timp împreună la un pahar de vin.

The New York Times a intrat, la rândul său, în registrul ironic, afirmând că fondatorul Nvidia ar fi „trădat comunitatea purtătorilor de geci de piele”. Publicația a analizat și mesajul transmis de o astfel de piesă vestimentară atunci când este purtată de un bărbat de vârstă mijlocie.

În interpretarea ironică a ziarului, geaca scumpă de motociclist poate transmite simultan două mesaje aparent contradictorii: „nu-mi pasă ce cred alții” și „vă place cum mă îmbrac?”. Comentariul a alimentat discuțiile despre imaginea publică a miliardarului și despre felul în care un detaliu vestimentar asociat mult timp cu identitatea sa a ajuns să fie interpretat diferit în contextul controverselor.

De-a lungul anilor, Jensen Huang a vorbit în mai multe interviuri despre preferința sa pentru gecile de piele și despre modul în care își alegea hainele. Fondatorul Nvidia a povestit că multe dintre jachetele pe care le purta erau primite cadou de la soția și fiica sa și că nu îi plăcea să meargă la cumpărături.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt citate de The New York Times, Huang poartă geci de piele de cel puțin două decenii. Acest detaliu explică de ce piesa vestimentară a devenit atât de strâns asociată cu aparițiile sale publice și cu imaginea construită de-a lungul carierei.

Una dintre aceste jachete a ajuns chiar la o licitație caritabilă organizată de Sotheby’s. Este vorba despre o geacă Tom Ford, purtată și semnată de Jensen Huang, care a fost adjudecată pentru 960.000 de dolari. Suma a depășit considerabil estimarea inițială, cuprinsă între 40.000 și 60.000 de dolari.

Miliardarul purtase geaca respectivă în timpul unei prezentări susținute la Taipei, pe 18 octombrie 2023. Fondurile obținute din vânzare au fost direcționate către fundația Edge Institute, în cadrul licitației caritabile.