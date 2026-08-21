Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în iunie 2026. Cum a evoluat piața față de anul trecut

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat evoluții diferite în luna iunie 2026, în funcție de perioada de comparație și de modul de calcul al indicilor. Față de luna mai 2026, cifra de afaceri a crescut ca serie brută, însă a scăzut atunci când datele au fost ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În luna iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 4,7% față de luna mai 2026, ca serie brută. În schimb, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, indicatorul a scăzut cu 1,9%.

Comparativ cu luna iunie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în iunie 2026 cu 5,3% ca serie brută și cu 6,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele șase luni ale anului, respectiv în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă din 2025, ca serie brută. În schimb, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, acesta a crescut cu 0,4%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a crescut cu 4,7% în iunie 2026 față de luna precedentă, ca serie brută.

Creșterea a fost determinată de toate principalele activități analizate. Comerțul cu autovehicule a înregistrat o creștere de 5,9%, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a avansat cu 3,9%, iar comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor au crescut cu 3,4%. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au înregistrat cea mai redusă creștere, de 0,2%.

Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a scăzut cu 1,9% în iunie față de mai 2026.

Pe componente, indicii pentru iunie 2026 față de mai 2026 au fost de 105,9% pentru comerțul cu autovehicule, 100,2% pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, 103,9% pentru comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule și 103,4% pentru comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor, în cazul seriei brute. Pentru seria ajustată, valorile corespunzătoare au fost de 95,4%, 99,5%, 98,6% și 100,2%.

Comparativ cu iunie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a scăzut cu 5,3% în iunie 2026, ca serie brută.

Scăderea a fost determinată în principal de comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente și activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor, unde volumul cifrei de afaceri a coborât cu 17,5%. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 7,8%, comerțul cu autovehicule s-a redus cu 6,6%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a înregistrat o scădere de 0,6%.

În cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri a scăzut cu 6,2% în iunie 2026 față de iunie 2025.

Pentru seria brută, indicii față de iunie 2025 au fost de 93,4% pentru comerțul cu autovehicule, 92,2% pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, 99,4% pentru comerțul cu piese și accesorii și 82,5% pentru comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 91,2%, 90,8%, 97,6% și 79,1%.

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a scăzut cu 0,4% ca serie brută.

Scăderea a fost determinată de comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor, unde volumul cifrei de afaceri s-a redus cu 17,5%, de activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor, cu o scădere de 2,5%, și de comerțul cu autovehicule, care a coborât cu 0,2%.

În schimb, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a înregistrat o creștere de 0,9% în primele șase luni ale anului față de perioada similară din 2025.

Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri a crescut cu 0,4% în perioada ianuarie-iunie 2026 față de primele șase luni ale anului trecut.

Pentru această perioadă, indicii seriei brute au fost de 99,8% pentru comerțul cu autovehicule, 97,5% pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, 100,9% pentru comerțul cu piese și accesorii și 82,5% pentru comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor. În cazul seriei ajustate, indicii au fost de 99,2%, 96,9%, 100,2% și 87,2%.

Cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, este calculată prin însumarea veniturilor facturate provenite din vânzarea de bunuri, vânzarea de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, din care sunt scăzute rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

În calcul nu sunt incluse valoarea ambalajelor restituite după livrare, accizele, subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituțiile Uniunii Europene, vânzarea propriilor terenuri și active fixe, precum și rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete sunt indici de tip Laspeyres și sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă la prețurile perioadei de referință sunt utilizați indici de preț deflatori.

Primii indici sunt calculați la nivelul grupelor CAEN Rev.2, după care, prin agregări succesive, sunt obținuți indicii pentru nivelurile agregate. Ponderile folosite la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referință 2021.