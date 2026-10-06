Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Luca Niculescu. Premierul desemnat are zece zile pentru programul de guvernare și lista miniștrilor

Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 6 octombrie, decretul prin care Luca-Alexandru Niculescu este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru. De la acest moment, premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru pregătirea programului de guvernare și a listei cu membrii viitorului Cabinet, care urmează să fie prezentate Parlamentului.

Desemnarea vine după consultările de luni dintre șeful statului și partidele parlamentare. În acest timp, formațiunile politice își stabilesc pozițiile față de viitorul Guvern, iar PSD urmează să decidă dacă va susține sau nu Cabinetul propus de Luca Niculescu.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial marți semnarea decretului.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 6 octombrie 2026, decretul privind desemnarea domnului Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan anunțase încă de luni seară, la finalul consultărilor cu formațiunile parlamentare, că alegerea sa pentru funcția de premier este Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele și-a motivat alegerea prin experiența diplomatică a acestuia și prin posibilitatea construirii unei majorități parlamentare.

„Propunerea mea pentru poziţia de Prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii (…) Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuţiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern – politic, tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat și direcția pe care se așteaptă să o urmeze un eventual Cabinet Niculescu.

„Un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcţia pro-occidentală a României şi, de asemenea, va respecta ţintele financiare şi toate angajamentele pe care România şi le-a asumat”, a declarat președintele.

Premierul desemnat a anunțat că prima sa misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să permită învestirea noului Executiv.

„România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic şi internaţional care, la rândul său, este dificil”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta urmează să poarte discuții cu partidele parlamentare atât pentru obținerea sprijinului politic, cât și pentru stabilirea programului și a formulei viitorului Cabinet.

„Prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României. Voi avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, priorităţile Guvernului şi echipa cu care le vom pune în practică”, a declarat premierul desemnat.

Luca Niculescu a vorbit și despre obiectivele pe care și le asumă în cazul în care viitorul Cabinet va primi votul Parlamentului.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi, adică pentru toţi românii”, a adăugat acesta.

Una dintre principalele necunoscute rămâne poziția PSD. Social-democrații se reunesc marți, de la ora 14:00, în ședința Biroului Permanent Național pentru a decide cum se vor raporta la viitorul Cabinet.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis după desemnare că partidul nu va acorda „voturi în alb” și că propunerea va fi analizată în conducerea formațiunii.

Potrivit surselor politice citate de Observator, nominalizarea lui Luca Niculescu a produs „șoc” în interiorul PSD, în condițiile în care liderii social-democrați s-ar fi așteptat la desemnarea lui Sorin Grindeanu sau a unui alt reprezentant al partidului.

Aceleași surse susțin că balanța ar înclina, în acest moment, spre varianta în care PSD nu ar vota Guvernul Niculescu. Nu este exclus însă un vot pentru învestire, dar în anumite condiții stabilite de social-democrați.

Sorin Grindeanu ar urma să primească din partea conducerii partidului un mandat larg pentru negocierile cu premierul desemnat.

Liderii PSD intenționează să poarte discuții directe cu Luca Niculescu în zilele următoare. În acest moment, potrivit surselor citate, în interiorul partidului nu există o imagine clară asupra formulei viitorului Executiv, iar varianta unui Cabinet format exclusiv din tehnocrați ar fi dificil de susținut de social-democrați.

Grindeanu a criticat desemnarea lui Luca Niculescu încă de la anunțarea acesteia, afirmând că nominalizarea „continuă să sfideze matematica parlamentară” și precizând că PSD nu va acorda sprijin necondiționat.

Surse de la vârful partidului susțin că, dacă nici Guvernul Niculescu nu va obține votul de învestitură, social-democrații ar urma să ceară declanșarea alegerilor anticipate.

AUR a anunțat imediat după nominalizare că nu va vota Guvernul condus de Luca Niculescu.

Liberalii și reprezentanții USR au anunțat că vor purta discuții cu premierul desemnat, în timp ce UDMR consideră potrivită nominalizarea și așteaptă să vadă componența Cabinetului și programul de guvernare.

Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, reprezintă cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicușor Dan de la declanșarea crizei politice.