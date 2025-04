Situația din penitenciarele din România a fost analizată recent de Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților. Rezultatele nu sunt deloc încurajatoare, iar Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou iese în evidență cu cele mai grave deficiențe. Acolo își execută pedeapsa și Elena Udrea, condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. Mărturii din interior și controale oficiale conturează o realitate dură.

La Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou, locul unde își execută pedeapsa Elena Udrea, au fost constatate cele mai îngrijorătoare deficiențe.

Raportul menționează condiții de trai necorespunzătoare, igienă precară și lipsa accesului la consultații medicale, în special ginecologice.

Personalul care deservește unitatea este insuficient și, în majoritate, fără experiență. Situația este agravată de refuzul nejustificat al unor permisiuni, în ciuda respectării tuturor criteriilor legale de către persoanele private de libertate.

Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea, a oferit detalii personale în cadrul unui podcast realizat de Bursucu. Acesta a recunoscut că Udrea nu se bucură de condiții privilegiate în închisoare.

„Nu am intrat niciodată în Penitenciarul de Târgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții.

Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte, are televizor în cameră, cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată. Cred că are și frigider”, a spus acesta într-un podcast a lui Bursucu.