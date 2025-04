Elena Udrea face pași concreți spre o posibilă eliberare anticipată din penitenciar. Deși condamnarea sa la șase ani în dosarul Gala Bute este una definitivă, fostul ministru încearcă acum să obțină recunoașterea perioadelor petrecute în arest preventiv în afara țării, în Costa Rica și Bulgaria, ca timp executat. O cerere în acest sens a fost depusă la Tribunalul Prahova, însă decizia s-a amânat.

La termenul din 8 aprilie, instanța a decis să amâne pronunțarea până la sfârșitul lunii. Motivul? Sunt necesare informații suplimentare de la Ministerul Justiției și de la Tribunalul București privind perioadele de detenție din străinătate. Judecătorii au nevoie de aceste clarificări pentru a stabili dacă respectivele luni petrecute în arest pot fi adăugate la pedeapsa totală.

Conform avocatului Veronel Rădulescu, data cheie este 29 aprilie, când s-ar putea stabili clar dacă zilele din Costa Rica și Bulgaria vor fi recunoscute ca timp executat. În paralel, în iunie este programată o altă cerere, cea de eliberare condiționată.

Calculul este unul delicat. În iunie, Udrea va împlini trei ani de detenție, iar potrivit legii, pentru a putea solicita eliberarea condiționată trebuie să execute două treimi din pedeapsă – adică patru ani. La acest total se pot adăuga zile câștigate prin muncă și cele din arestul internațional.

Avocatul său susține că, în funcție de modul în care sunt recunoscute aceste perioade și zilele câștigate, Udrea ar putea deveni eligibilă pentru eliberare undeva în jurul datei de 14-15 iunie. Mai rămâne ca penitenciarul să confirme că sunt îndeplinite toate condițiile.

”Noi am solicitat instanței să adauge la pedeapsa executată în penitenciarul Târgșor perioadele executate în penitenciarul din Costa Rica și în centrul de reținere din Bulgaria. Sunt cinci luni și ceva.

Din cele două treimi se scad zilele câștigate în urma efectuării activităților de muncă, precum și alte lucruri care se iau în considerare. În total, trebuie să facă două treimi. După cum am calculat noi, în jur de 14-15 iunie, cu zilele care se scad, ar fi propozabilă, deci ar trebui să intre în comisia de eliberări condiționate a penitenciarului. Întrunește toate celelalte condiții, ar trebui să fie eliberată.

Nu știu ce a lucrat. Cred că orice activitate are același impact. Puteam să întreb, am fost astăzi la ea, dar am avut alte subiecte. Știu doar că a fost, efectiv, la muncă”, a mai declarat Veronel Rădulescu.