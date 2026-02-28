Sorin Grindeanu a subliniat că PSD va face o analiză serioasă și responsabilă privind participarea sa la guvernare, evaluând atât propriile decizii, cât și rezultatele generale ale coaliției.

El a explicat că responsabilitatea guvernării este față de români, care așteaptă investiții, locuri de muncă, spitale, școli și stabilitate economică. Analiza PSD va începe cu miniștrii social-democrați și se va extinde asupra întregii guvernări, pentru a determina ce funcționează și ce nu, fără a căuta vinovați în exterior.

„Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declarație de bun-simț a generat reacții disproporționate. Am spus un lucru firesc: că Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu este un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate! Este exact ceea ce fac toate partidele socialiste și social-democrate mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetățeni. După mai bine de șase luni de guvernare – în curând nouă luni – este nu doar legitim, ci obligatoriu, să evaluăm ce a mers bine și ce nu. Pentru că nu vorbim despre guvernarea unui om. Vorbim despre guvernarea României. Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează și cere încredere oarbă. Noi nu funcționăm pe încredere oarbă. Funcționăm pe responsabilitate. Iar responsabilitatea noastră este față de români. Față de românii care muncesc. Față de românii care plătesc taxe. Față de românii care așteaptă investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul. Românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea. Și românilor trebuie să le spunem, transparent și cinstit, dacă această guvernare le face viața mai bună sau dacă le cere sacrificii fără rezultate. Această analiză începe, în mod firesc, cu noi înșine. Cu miniștrii social-democrați. Cu deciziile noastre. Pentru că un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități. Dar această analiză va privi și ansamblul guvernării. Pentru că suntem parte a unei coaliții, iar coaliția presupune responsabilitate comună, nu autoritate unilaterală”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a criticat USR, acuzând că partidul a trecut de la imaginea purității, competenței și meritocrației la ipocrizie politică, apărarea privilegiilor și ignorarea valorilor pe care le promova anterior. El a subliniat că PSD nu face politică de spectacol, ci urmărește guvernarea responsabilă, iar bugetul țării trebuie să fie un instrument pentru dezvoltare, investiții, infrastructură, sănătate, educație, energie și protecție socială.

„Și, dacă tot vorbim despre responsabilitate, cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum „Uniunea Salvați România” a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau. Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică. Dar PSD nu este aici pentru spectacol politic. PSD este aici pentru guvernare responsabilă. Pentru că bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. Iar o țară nu se construiește de la un buget la altul, ci de la o generație la alta. Marile investiții nu se gândesc pe un an, ci pe ani. Așa se construiesc autostrăzile. Așa se construiesc spitalele. Așa se construiește forța unei națiuni. De aceea, bugetul României trebuie să fie un buget al dezvoltării. Un buget al investițiilor. Un buget al stabilității. Un buget care finanțează infrastructura, sănătatea, educația și energia. Un buget care susține companiile românești. Un buget care protejează comunitățile locale. Un buget care oferă siguranță celor vulnerabili”, a mai spus președintele PSD.

Grindeanu a reiterat că România este guvernată de o coaliție, nu de un singur partid, iar premierul Ilie Bolojan trebuie să asigure echilibrul, dialogul și respectul reciproc între partenerii de guvernare. Stabilitatea guvernamentală, a spus el, nu înseamnă supunere, ci respect reciproc și coordonare între toate partidele implicate.

„Pentru că România nu este guvernată de un partid. România este guvernată de o coaliție. Iar PSD are o legitimitate puternică, dată de votul a milioane de români. Suntem la guvernare pentru a reprezenta acest vot. Nu pentru a valida decizii luate unilateral. Nu pentru a fi spectatori. Domnul Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliției. Este premierul României. Iar această poziție obligă la echilibru, dialog și respect față de toți partenerii. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Stabilitatea înseamnă respect reciproc”, a completat social-democratul.

În încheiere, Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său a asigurat stabilitatea României, a dezvoltat economia și a protejat cetățenii în perioade dificile. El a subliniat că PSD va continua să guverneze atât timp cât vocea partidului și votul românilor sunt respectate, iar guvernarea produce dezvoltare și nu austeritate fără sens.

Grindeanu a precizat că PSD nu este un partid decorativ, ci un partid fondator al stabilității naționale, european autentic și reprezentant al milioanelor de români. El a reafirmat că această voce nu va fi redusă la tăcere și că partidul își apără valorile naționale și tradițiile creștine, respectând totodată drepturile minorităților și deciziile CEDO.

Președintele PSD a explicat că partidul a decis să elimine din statut termenul de „progresism”, ca semnal că nu va accepta politici care împiedică finalizarea proiectelor strategice, precum hidrocentralele, și că va apăra interesele agriculturii în cadrul tratatelor comerciale europene. Grindeanu a subliniat că PSD rămâne pro-european, dar își dorește o voce puternică și clară în Europa, fără a ceda automat în fața deciziilor care contravin intereselor naționale.

„PSD este partidul care a asigurat stabilitatea României. PSD este partidul care a dezvoltat economia. PSD este partidul care a protejat cetățenii atunci când vremurile au fost dificile. Și vom continua să facem acest lucru. Vom rămâne la guvernare atât timp cât vocea PSD contează. Atât timp cât votul românilor este respectat. Atât timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens. Pentru că PSD nu este un partid decorativ. PSD este un partid fondator al stabilității României. PSD este un partid european autentic. PSD este vocea milioanelor de români. Iar această voce nu va fi redusă la tăcere. La final, vreau să îi mulțumesc în mod special lui Victor Negrescu! Te felicit pentru tot ceea ce faci în fruntea PES Activists România! Și sper să duci această organizație la nivelul următor! Când ne-ai propus să scoatem din statut termenul de ”progresism”, știi bine că am discutat mult ce înseamnă asta. Că o facem nu doar ca pe un exercițiu de imagine. Ci pentru a semnala că nu mai acceptăm politici verzi care ne obligă să nu finalizăm hidrocentrale pentru a proteja ipotetice moluște. Că nu avem nimic cu minoritățile sexuale, că respectăm deciziile CEDO. Dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naționale și tradițiile creștine! Că suntem pro-europeni convinși, dar vrem să avem o voce puternică și clară în Europa! Nu să acceptăm fără glas tratate comerciale care sunt împotriva intereselor agriculturii noastre! ”, a conchis Grindeanu.

Mesajul lui Sorin Grindeanu poate fi vizualizat aici.