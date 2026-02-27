Discuția de pe canalul de YouTube „HAI România!” s-a concentrat în mare parte asupra situației din Partidul Social Democrat și asupra referendumului intern solicitat de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu. Radu Coșarcă a susținut că decizia de a intra în coaliție a fost luată cu mult timp înainte și că organizarea unui referendum intern la jumătatea drumului transmite slăbiciune, nesiguranță și nehotărâre.

În opinia sa, un astfel de demers nu aduce un plus de credibilitate partidului.

Acesta a afirmat că de la PSD oamenii așteaptă experiență și maturitate, având în vedere că formațiunea, sub un nume sau altul, a guvernat România în ultimii 30-35 de ani. Chiar și în perioadele în care nu s-a aflat la putere, partidul a rămas o forță politică importantă.

În această logică, Coșarcă a sugerat că, peste un secol, istoricii ar putea caracteriza ultimele decenii drept o eră a PSD-ului în politica românească.

Radu Coșarcă a mai arătat că și-ar fi dorit ca PSD să vină cu soluții concrete la problemele actuale, apreciind că pachetele propuse sunt superficiale. În contextul situației periculoase în care se află finanțele țării, el consideră că PSD nu își respectă rolul pe care ar trebui să îl joace în viața politică.

Totodată, a criticat faptul că liderii partidului se plâng că nu sunt luați în seamă, subliniind că PSD este considerat partidul cu cea mai puternică structură în teritoriu și ar trebui să acționeze cu fermitate.

„Hai să vedem ce se întâmplă în PSD. Că e un subiect pe care, într-un fel sau altul, îl cunoaștem din diverse fațete fiecare dintre noi. Uite, ce părere aveți, sunt curios, despre referendumul acesta intern pe care l-a cerut Sorin Grindanu, președintele partidului. (…) Cred că decizia de a intra în coaliție a fost luată mai demult și cred că a face referendumuri la jumătate de drum denotă slăbiciune, denotă nesiguranță, nehotărâre. Și, în orice caz, nu cred că aduce niciun dram de credibilitate suplimentară partidului. Sincer, de la PSD, eu cred că oamenii așteaptă să vadă experiența, maturitatea unui partid care sub un nume sau altul guvernează țara asta de vreo 35 de ani. Și când a fost și când n-a fost la guvern, a fost un partid întotdeauna semnificativ, întotdeauna important. (…) Adică putem spune, poate că istoricii peste 100 de ani vor spune că acești 30-35 de ani sunt un soi de eră a PSD-ului în politica română. (…) Eu cred că oamenii cam așa așteaptă. (…) Foarte mult mi-aș fi dorit de la PSD să vină cu soluții, ceea ce lipsește cu desăvârșire. Adică pachetele propuse sunt superficiale. În situația periculoasă în care se găsesc finanțele țării, mie mi se pare că PSD nu-și respectă rolul pe care ar trebui să-l joace în viața politică. Pe urmă să te plângi tu ca președinte al partidului sau diversi lideri ai partidului, să vină să se plângă, nu suntem băgați în seamă. Chiar vor să ne smulgă lacrimi? Adică PSD-ul e o organizație puternică, nu? Se spune mereu că e partidul cu cea mai bună structură în teritoriu. Eu aș vrea ca PSD-ul să fie viril”, a spus Radu Coșarcă.

În intervenția sa, Coșarcă a cerut ca partidul să adopte o poziție mai hotărâtă și să prezinte soluții clare pentru situația gravă în care se află țara. El a arătat că atât PSD, cât și Partidul Național Liberal au responsabilitate pentru starea actuală, menționând totuși un accent pe mandatul lui Marcel Ciolacu.

„Să vină și să bată cu pumnul în masă și să spună, pentru situația groaznică în care a ajuns țara, nu mai spunem cine a dus-o, că tot ei sunt, nu PSD-ul, și ei și PNL-ul, că ei au guvernat-o, cu un mic accent totuși pe mandatul Ciolacu. Ar trebui să vină să spună. Prima soluție este asta. A doua soluție este asta. Ne respectăm și doctrina noastră social-democrată în sensul protecției sociale a persoanelor vulnerabile, așa cum încearcă acum, într-adevăr, cu pachetul acesta de 3,4-3,5 miliarde. Dar problema nu este asta. Problema țării este mult mai gravă. Problema țării este că e pe marginea prăpastiei. Poate cădea, în continuare, oricând”, a mai spus Radu Coșarcă.

