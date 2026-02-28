Ministrul italian al Industriei a susținut că mecanismul ETS funcționează practic ca o taxă pentru companiile mari consumatoare de energie și că acesta trebuie revizuit substanțial. Italia a propus suspendarea ETS până la adoptarea unei reforme, argumentând că măsurile actuale au efecte economice negative și pun presiune asupra industriei, conform Politico.

Această poziție reprezintă cel mai agresiv atac din partea uneia dintre marile economii ale Europei asupra principalului instrument al UE de combatere a schimbărilor climatice. Alte state au semnalat recent o scădere a sprijinului pentru prețul carbonului, dar Italia a dus criticile la un nivel fără precedent.

În urma comentariilor italiene, prețul carbonului în UE a scăzut de la 81 EUR la 72 EUR într-o săptămână, continuând să scadă ulterior la puțin peste 70 EUR. Aceasta a generat o volatilitate mare pe piața energiei, pe măsură ce țările își intensifică presiunea înainte de revizuirea ETS planificată pentru acest an.

„Mecanismul ETS, așa cum este conceput în prezent, nu este altceva decât o taxă, o taxă asupra companiilor mari consumatoare de energie. Este necesar să îl revizuim substanțial… Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, mecanismul ETS trebuie suspendat în așteptarea unei reforme”, a declarat ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, la reuniunea de joi a miniștrilor economiei și industriei de la Bruxelles.

Pe lângă cererea de suspendare a ETS, Italia a anunțat și planuri de a compensa operatorii de centrale electrice pe gaz pentru costurile permiselor de emisii. Guvernul italian susține că această măsură va reduce costul energiei generate de surse regenerabile, deoarece gazele fosile, cele mai scumpe surse, stabilesc prețul pentru întreaga piață.

„Ne confruntăm cu prăbușirea industriei chimice europene; ne confruntăm cu o criză în industria siderurgică europeană. Abia așteptăm momentul negocierilor UE pentru a găsi soluții”, a mai spus Adolfo Urso.

Italia se confruntă cu a patra cea mai mare factură de energie din Uniunea Europeană, în parte din cauza dependenței ridicate de centralele pe gaz, care reprezintă aproximativ 44% din mixul energetic al țării. Apărătorii ETS consideră că sistemul reglementează aproape jumătate din emisiile UE și reprezintă fundamentul tranziției verzi, iar subvenționarea gazelor riscă să încurajeze investițiile în combustibili fosili, întârziind decarbonizarea.

De cealaltă parte, apărătorii ETS, care reglementează aproximativ jumătate din emisiile blocului comunitar, spun că subvenționarea costurilor carbonului, așa cum a promis Meloni, riscă să încurajeze investițiile în combustibili fosili.