România continuă să înregistreze cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană, pentru a șasea lună la rând, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

În ianuarie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 8,5%, în timp ce media la nivelul blocului comunitar s-a situat la doar 2%, evidențiind un decalaj semnificativ față de restul statelor membre.

La nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a scăzut la 2% în ianuarie, de la 2,3% în luna precedentă. Cu toate acestea, România rămâne pe primul loc în clasamentul scumpirilor, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%.

În contrast, cele mai reduse rate ale inflației au fost raportate în Franța (0,4%), Danemarca (0,6%), Finlanda și Italia (ambele cu 1%). La polul opus, după România, s-au situat Slovacia (4,3%) și Estonia (3,8%).

Comparativ cu decembrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 23 de state membre, inclusiv în România, unde indicatorul a coborât ușor de la 8,6% la 8,5%. Într-un stat nivelul a rămas stabil, iar în trei țări inflația a crescut.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026, de la 2% în decembrie 2025, situându-se sub ținta pe termen mediu de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană.

Cea mai mare contribuție la inflația din zona euro a venit din sectorul serviciilor, cu 1,45 puncte procentuale, urmate de alimente, alcool și tutun, cu 0,51 puncte procentuale. În schimb, prețurile la energie au avut un impact negativ, scăzând cu 0,39 puncte procentuale.

Inflația de bază, indicator care exclude prețurile volatile precum energia și alimentele și care este atent monitorizat de BCE în stabilirea politicii monetare, a coborât la 2,2% în zona euro, de la 2,3% anterior.

În România, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată o rată anuală a inflației de 9,62% în ianuarie, în scădere ușoară față de 9,69% în decembrie.

Serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar cele alimentare cu 7,86%. Indicele prețurilor de consum în ianuarie față de decembrie a fost de 100,86%, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni s-a situat la 7,7%.

La rândul său, Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, și estimează că aceasta va coborî la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate pe 18 februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.