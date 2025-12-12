Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat, vineri la Brașov, că nu ia în considerare demisia din funcție, respingând orice presiune politică. În cadrul unei conferințe de presă, Buzoianu a precizat că solicitările de demitere au caracter politic și că niciun politician actual nu o poate șantaja.

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens”, a afirmat Buzoianu răspunzând unei întrebări.

Declarațiile vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Buzoianu, propunând totodată și măsuri privind conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, ca răspuns la recentele probleme din sector.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că raportul Corpului de control al ministerului a fost transmis Parchetului General, ca urmare a crizei apei care a afectat recent două județe. În același context, Florin Ghiță, directorul general al Apele Române, și-a prezentat demisia de onoare după două săptămâni de tensiuni legate de gestionarea situației.

Tot miercuri, Buzoianu a luat măsuri administrative suplimentare, demitând directoarea Asociației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița și inițiind procedurile pentru înlocuirea directorului Exploatare Sistem Zonal (ESZ), instituție pe care a criticat-o pentru lipsa de eficiență și pentru crearea panicii în rândul populației în timpul crizei. Ministrul a mai declarat că intenționează să desființeze ESZ, considerând că activitatea acesteia nu a adus beneficii reale până acum.

Pentru a asigura continuitatea conducerii, Sorin Rândașu, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență, va prelua interimar conducerea Apele Române pentru o perioadă de maximum două săptămâni.

Florin Ghiță a preluat conducerea Apele Române în septembrie 2025, fiind numit de ministrul Diana Buzoianu, care sublinia la momentul respectiv că acesta va avea „un mandat clar orientat spre transparență și reorganizare”.