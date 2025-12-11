Situația alimentării cu apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița se apropie de normalizare, potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Ea a transmis joi că există șanse foarte mari ca toate localitățile afectate să primească apă potabilă până la sfârșitul acestei săptămâni, dacă analizele Direcției de Sănătate Publică vor confirma parametrii necesari.

Ministrul Mediului a subliniat că verificările sunt în desfășurare și că primele rezultate, deja comunicate, sunt bune.

Diana Buzoianu a precizat că în localitatea Moreni furnizarea apei potabile a fost reluată în urma analizelor efectuate timp de 72 de ore de către DSP, care au confirmat calitatea apei.

Ea a explicat că alte câteva localități din Prahova se află într-o etapă similară de evaluare, iar autoritățile se așteaptă ca și acestea să primească avizul favorabil în cursul zilei de vineri.

Ministrul a adăugat că toate etapele procedurale cerute de DSP sunt respectate strict și că, din informațiile de până acum, nu au existat abateri care să ridice suspiciuni.

„Sunt în aceeaşi situaţie încă câteva alte localităţi din Prahova şi, dacă nu mă înşel chiar mâine vor fi următoarele localităţi. Deci probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă. Eu promit că acum suntem în analiza probelor şi că, aşa cum DSP a cerut, vor fi respectate toate etapele, în mod evident şi toate analizele care au fost făcute, din ce am fost informată, au ieşit bine, deci suntem pe un traseu de a fi aprobat”, a declarat Diana Buzoianu, joi seară.

Oficialul a comentat și cauzele incidentului, explicând că problemele au apărut în zona lacului Paltinu, acolo unde este necesară o intervenție tehnică importantă la mecanismul de scurgere a apei.

Diana Buzoianu a menționat că aceste lucrări vor continua aproximativ șase luni, fiind esențiale pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de alimentare.

Ministrul Mediului a insistat că lucrarea trebuie făcută temeinic, întrucât influențează întreaga rețea care deservește comunitățile afectate.

„Lucrările acestea, vor mai fi necesare şase luni pentru a fi finalizate, estimativ”, a afirmat demnitarul.

În paralel, reprezentanții autorităților din Dâmbovița poartă discuții cu Apele Române pentru identificarea unor surse alternative de apă.

Diana Buzoianu a arătat că una dintre soluțiile analizate o reprezintă realizarea unor foraje noi, astfel încât localitățile să nu mai depindă exclusiv de lacul Paltinu. Autoritățile locale ar urma să prezinte săptămâna viitoare un plan de investiții pe termen scurt, pentru a asigura o sursă suplimentară de apă în situații de risc.