Ciprian Ciucu vrea ca USR să rămână în majoritatea din Consiliul General și intenționează să coopereze cu social-democratul Daniel Băluță, pe care îl consideră un om cu experiență, precum și cu ceilalți primari de sector.

Primarul ales al Bucureștiului a explicat că va dialoga cu șefii USR, inclusiv cu președintele filialei București, Vlad Voiculescu, și cu administratorul public, domnul Judele, pentru a menține o bună colaborare în Consiliul General.

„Cred că nu mai e timp de războaie în viitor. Cred că nu mai e timp de declarații belicoase. Îmi doresc ca USR să rămână în această majoritate. Va trebui să vorbesc și cu domnul Vlad Voiculescu, care este președintele USR București. Dânșii fac parte în acest moment din majoritate, din Consiliul General, au și un administrator public pe care cu care vreau să colaborez, domnul Judele”, a spus Ciucu la Digi24.

Primarul ales a subliniat că Bucureștiul are nevoie de o cooperare eficientă între partidele de centru-dreapta și că intenția sa este să sprijine primarii de sector și să primească sprijinul lor reciproc în rezolvarea problemelor administrative.

„Mă gândesc la viitor, pentru că Bucureștiul are nevoie, așa cum am văzut, foarte, foarte clar, de o bună, foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta. În ceea ce îl privește pe domnul Băluță, intenția mea este să colaborez și să fiu un sprijin pentru toți primarii de sector și să mă ajute la rândul lor. Adică, dacă au probleme și le pot rezolva și sunt rezolvabile, vreau să fiu alături de fiecare dintre ei, pentru că sunt primari aleși, au legitimitate și este normal să colaborăm între noi”, a mai spus acesta.

Ciucu a mai declarat că își propune să organizeze anul viitor o întâlnire în care să fie discutat și stabilit bugetul pentru anul următor împreună cu toți primarii de sector. El a precizat că această colaborare vizează atât USR, cât și primarii aleși din alte partide, pentru a asigura o guvernare eficientă și benefică pentru Capitală.