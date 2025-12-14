Traian Băsescu, fost președinte al României timp de două mandate, a lansat un atac dur la adresa actualului președinte PSD, Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat că acționează exclusiv în interesul PSD și al clientelei politice, ignorând interesul național.

Potrivit fostului șef al statului, Grindeanu ar avea convingerea că obligația sa se limitează la servirea partidului, deși, în realitate, responsabilitatea sa ar trebui să fie față de întreaga țară.

Traian Băsescu a susținut că Sorin Grindeanu se contrazice frecvent în pozițiile publice, exprimând opinii diferite în interiorul coaliției de guvernare față de declarațiile făcute ulterior, după ședințele politice.

„Grindeanu crede că obligația lui este să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara asta, dar nu înțelege acest lucru”, spune Traian Băsescu.

În acest context, fostul președinte a cerut desființarea actualei coaliții, pe care a catalogat-o drept o construcție neconstituțională și dăunătoare actului de guvernare.

În analiza sa, Băsescu a explicat că în Constituția României nu există nicio prevedere care să consacre existența unei „coaliții” ca instituție, iar această structură informală ar ajunge să se substituie Guvernului.

El a arătat că partidele aflate la putere sunt deja reprezentate în Executiv prin miniștri și vicepremieri, care ar trebui să asigure atât guvernarea propriu-zisă, cât și coordonarea politică, fără blocaje artificiale.

„Nu găsiți niciun articol în Constituția României care să vorbească despre o instituție numită coaliție. Această structură se substituie Guvernului, deși nu există din punct de vedere constituțional. (…) Nu poți înlocui autoritatea Guvernului cu o structură informală care blochează deciziile rapide”, a mai afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai afirmat că nemulțumirile politice ar trebui exprimate prin instrumente democratice, precum moțiunea de cenzură, nu prin blocaje interne care întârzie deciziile.

În opinia sa, teama de reacțiile primarilor, consilierilor locali sau ale electoratului frânează măsurile de reducere a cheltuielilor.

În final, Traian Băsescu a avertizat că inacțiunea guvernamentală poate avea consecințe grave, România riscând să ajungă să vândă active strategice precum Portul Constanța, Portul Midia sau Aeroportul Otopeni pentru a-și acoperi datoriile, în condițiile unor împrumuturi contractate la dobânzi foarte ridicate.