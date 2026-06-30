BVB publică primul raport privind guvernanța corporativă. Aproape 71% dintre prevederi sunt respectate de emitenți

Bursa de Valori București (BVB) a publicat primul raport agregat de monitorizare a companiilor listate, realizat în baza Codului revizuit de Guvernanță Corporativă. Documentul oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care emitenții aplică noile reguli privind transparența, administrarea riscurilor și relația cu investitorii.

Anul financiar 2025 a reprezentat primul ciclu de raportare conform Codului revizuit de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București. Raportul, realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și al Comisiei de Guvernanță Corporativă a BVB, analizează declarațiile „Aplici sau Explici” ale companiilor listate pe Piața Reglementată.

Potrivit documentului, aproximativ 71% dintre toate prevederile evaluate au fost raportate cu răspunsul „Da”, ceea ce indică un nivel ridicat de aliniere declarată la cerințele Codului. Totuși, aproape 28% dintre observațiile analizate au fost raportate ca fiind aplicate doar parțial sau neaplicate, ceea ce arată că există încă domenii în care implementarea și raportarea trebuie îmbunătățite.

Raportul evidențiază diferențe între domeniile analizate. Cea mai ridicată rată de conformare a fost înregistrată la capitolul Raportare și Relația cu Investitorii, unde nivelul de aliniere a ajuns la 75,1%.

În schimb, capitolele privind organele de conducere, politica de remunerare și sustenabilitatea au înregistrat niveluri mai reduse de conformare, situate între aproximativ 66% și 68%. Totodată, sustenabilitatea este domeniul în care s-a observat cea mai mare pondere a implementării parțiale a prevederilor Codului.

Raportul arată că prevederile cu caracter procedural sunt respectate într-o măsură mai mare decât cele care presupun schimbări complexe de guvernanță, precum evaluarea eficienței consiliilor de administrație, politica de remunerare sau practicile avansate de guvernanță corporativă.

Diferențe importante apar și între segmentele pieței. Emitenții din categoria Premium au raportat un nivel de conformare superior față de companiile din categoria Standard, în special în ceea ce privește managementul riscurilor.

Potrivit raportului, gradul de conformare în această zonă ajunge la 90,8% pentru companiile Premium, comparativ cu 60,6% pentru cele din categoria Standard, ceea ce sugerează niveluri diferite de maturitate în aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.

De asemenea, directorii independenți reprezintă 28,8% din totalul membrilor consiliilor de administrație ale companiilor analizate. Raportul mai arată că, deși comitetele de audit sunt bine consolidate în majoritatea societăților, șapte companii nu aveau constituit un astfel de comitet în anul 2025.

Directorul BERD pentru România, Victoria Zinchuk, a transmis că monitorizarea periodică a guvernanței corporative este esențială pentru transformarea standardelor în performanță, transparență și încredere din partea investitorilor. Oficialul a arătat că un cadru de monitorizare consecvent, completat de dialog și consolidarea capacității instituționale și organizaționale, contribuie la dezvoltarea unor piețe de capital mai reziliente și mai competitive.

La rândul său, directorul general al Bursei de Valori București, Remus Vulpescu, a declarat că raportul oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care companiile listate aplică noua versiune a Codului și evidențiază atât progresele realizate, cât și domeniile care necesită îmbunătățiri.

În perioada următoare, BVB și Comisia de Guvernanță Corporativă își propun să îmbunătățească calitatea declarațiilor „Aplici sau Explici”, să sprijine companiile în implementarea aspectelor complexe de guvernanță și să urmărească în ce măsură raportările viitoare vor reflecta o aplicare mai solidă a prevederilor Codului.