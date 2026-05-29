Statul schimbă total regulile pentru pensionari. Se vor acorda majorări de până la 25% începând cu 28 august. Cine va beneficia

Spania introduce, începând cu 28 august, un nou cadru legislativ privind pensionarea flexibilă, care permite pensionarilor să revină voluntar în activitate și să cumuleze, în condiții reglementate, pensia contributivă cu veniturile obținute din muncă, fie ca salariați part-time, fie ca lucrători independenți. Reforma, publicată în Boletín Oficial del Estado și adoptată în Consejo de Ministros, face parte dintr-un proces amplu de modernizare a sistemului public de pensii, coordonat de autoritățile spaniole în contextul presiunilor demografice generate de îmbătrânirea populației, scăderea natalității și necesitatea prelungirii participării active pe piața muncii.

Noul model extinde semnificativ flexibilitatea muncii după pensionare, introduce posibilitatea activității independente și redefinește modul de calcul al pensiei în funcție de gradul de ocupare profesională.

Pensionarea flexibilă este un mecanism care permite unei persoane deja pensionate să revină voluntar în activitate, fără a pierde complet dreptul la pensie.

Modelul presupune:

continuarea plății parțiale a pensiei;

desfășurarea unei activități profesionale;

ajustarea proporțională a veniturilor în funcție de gradul de muncă.

Noutatea esențială este extinderea acestui sistem și către activități independente (autonom), nu doar către munca salariată part-time.

Pot accesa pensionarea flexibilă persoanele care:

au deja o pensie contributivă de stat;

doresc să revină voluntar în activitate;

respectă condițiile de compatibilitate prevăzute de lege.

Sistemul nu impune o perioadă minimă de așteptare după pensionare, ceea ce îl face mai accesibil decât versiunea anterioară.

Există însă o limitare importantă: activitatea ca lucrător independent este permisă doar dacă persoana nu a fost înregistrată ca autonom în ultimii trei ani înainte de pensionare.

Modificare Vechiul model Noua legislație (din 28 august) Extinderea tipurilor de muncă permise Pensionarii puteau lucra doar part-time ca angajați (salariați) Se permite și activitatea independentă (pe cont propriu), pe lângă munca part-time Interval de muncă mai flexibil Interval mai restrictiv de lucru part-time (aprox. 25%–75%) Interval extins: 33%–80% dintr-un program complet, în funcție de acordul de muncă Ajustarea pensiei în funcție de activitate Reducerea pensiei proporțional cu timpul lucrat, fără beneficii suplimentare semnificative Pensia se ajustează proporțional, dar pot exista majorări (15%–25%) în funcție de gradul de activitate și condiții

În cadrul pensionării flexibile, cuantumul pensiei este determinat în mod direct de nivelul de activitate profesională desfășurată de pensionar. Astfel, pentru un grad de activitate cuprins între 33% și 55% dintr-un program complet, pensia poate fi majorată cu 15%, în timp ce pentru un nivel de activitate situat între 55% și 80%, majorarea ajunge la 25%. În cazul desfășurării unei activități independente, pensionarul primește 25% din valoarea pensiei pe întreaga durată a activității compatibile. După încetarea activității profesionale, plata pensiei revine la nivelul integral, putând fi supusă unor recalculări în funcție de situația contributivă și de prevederile legale aplicabile.

Regimul de pensionare flexibilă este compatibil cu anumite prestații sociale, inclusiv concediile medicale în caz de incapacitate temporară de muncă, precum și concediile acordate pentru îngrijirea copilului. În schimb, există incompatibilități importante, întrucât acest sistem nu poate fi combinat cu anumite tipuri de pensii de invaliditate apărute ulterior reluării activității, nici cu suplimentarea pensiei minime pe perioada desfășurării activității. De asemenea, nu este permis cumulul cu anumite bonusuri asociate pensionării amânate, fiind prevăzute restricții suplimentare în ceea ce privește alte beneficii economice legate de acest tip de pensionare.

Pensionarii care aleg să revină în activitate au obligația legală de a notifica în prealabil autoritățile competente înainte de reluarea activității profesionale sau ori de câte ori intervin modificări în condițiile de muncă, inclusiv schimbarea gradului de ocupare sau a tipului de activitate desfășurată.

În cazul în care aceste obligații de informare nu sunt respectate, pot apărea consecințe administrative și financiare semnificative. Autoritățile pot dispune recalcularea sumelor de pensie încasate în mod necuvenit, recuperarea integrală a plăților care nu se justifică legal, precum și aplicarea unor sancțiuni administrative prevăzute de legislația de securitate socială din Spania.

Reforma face parte dintr-un proces amplu de modernizare a sistemului de pensii, inițiat în 2021 și consolidat ulterior prin acorduri sociale încheiate în 2024 între guvern, sindicate și mediul de afaceri, proces coordonat de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datele oficiale arată o evoluție clară a comportamentului pensionarilor pe piața muncii, evidențiată prin creșterea numărului celor care aleg să rămână activi profesional după pensionare, reducerea ponderii pensionărilor anticipate și, în același timp, extinderea formelor de pensionare amânată și a mecanismelor flexibile de retragere graduală din activitate.