Tot mai multe state își repatriază aurul. Băncile centrale își retrag rezervele din Londra și New York

Tot mai multe bănci centrale își reevaluează strategia privind rezervele de aur, pe fondul tensiunilor geopolitice și al preocupărilor legate de accesul la activele de rezervă în perioade de criză. Un nou sondaj arată că mai multe state au început să retragă cantități importante de aur din depozitele aflate la Londra și New York și să le mute pe teritoriul propriu sau în alte locații considerate mai sigure.

Fenomenul vine într-un moment în care aurul și-a consolidat poziția în rezervele internaționale, depășind obligațiunile americane și devenind cel mai important activ de rezervă la nivel mondial.

Potrivit unui sondaj anual publicat de World Gold Council, instituțiile monetare sunt din ce în ce mai preocupate de riscurile geopolitice, de regimurile de sancțiuni și de posibilitatea limitării accesului la rezervele de aur păstrate în străinătate, transmite Financial Times.

Datele arată că 19% dintre băncile centrale participante la sondaj au declarat că și-au majorat depozitarea internă a aurului sau au diversificat locațiile externe de stocare în ultimele 12 luni. Cu un an înainte, ponderea era de doar 7%.

Shaokai Fan, responsabil pentru relația cu băncile centrale în cadrul World Gold Council, a explicat că principalele motive sunt preocupările geopolitice și dorința de a avea acces permanent la rezervele de aur.

Potrivit acestuia, multe bănci centrale analizează acum cu mai multă atenție locurile în care își depozitează aurul și încearcă să reducă riscurile asociate concentrării rezervelor într-o singură jurisdicție.

Unul dintre cele mai importante programe recente de repatriere a aurului a fost realizat de Franța.

Între iulie 2025 și ianuarie 2026, Banque de France a retras 129 de tone de aur depozitate la Federal Reserve Bank din New York și a decis să își păstreze întreaga rezervă pe teritoriul național.

Potrivit informațiilor publicate, instituția franceză a vândut lingourile aflate în Statele Unite și a cumpărat cantități echivalente în Europa. Operațiunea a generat un câștig estimat la aproximativ 11 miliarde de euro, beneficiind inclusiv de diferențele de preț existente între piețele americană și europeană.

Și India a urmat o strategie similară. În ultimii trei ani, Reserve Bank of India a repatriat cea mai mare parte a aurului depozitat anterior la Banca Angliei și la Banca Reglementelor Internaționale.

Datele băncii centrale indiene arată că ponderea aurului păstrat în străinătate a scăzut de la 55% în martie 2023 la 22% în martie 2026.

În cazul României, rezerva totală de aur este de aproximativ 103,6 tone.

Potrivit informațiilor furnizate de Banca Națională a României, 61,2 tone, adică aproape 60% din rezervă, sunt depozitate la Banca Angliei din Londra. Restul de 42,4 tone sunt păstrate în Tezaurul Central al BNR din București.

Aurul aflat la Londra are un rol important în relația României cu piețele financiare internaționale. Acesta servește drept garanție și dovadă de solvabilitate, contribuind la consolidarea credibilității financiare a țării.

În plus, în cazul unor situații de criză, aurul depozitat la Banca Angliei poate fi utilizat rapid ca garanție pentru împrumuturi externe sau poate fi valorificat fără a fi necesar transportul fizic al lingourilor.

BNR precizează că efectuează anual verificări directe ale aurului depozitat la Londra, inclusiv ale seriilor, greutății și purității lingourilor.

Pe fondul acestor schimbări, alte centre financiare încearcă să profite de interesul pentru diversificarea locațiilor de depozitare.

Singapore și Hong Kong dezvoltă servicii dedicate băncilor centrale care doresc să își păstreze rezervele în afara centrelor tradiționale reprezentate de Londra și New York.

Autoritățile din Singapore au anunțat deja lansarea unui sistem de compensare pentru tranzacțiile cu aur și a unor servicii speciale de depozitare destinate băncilor centrale.

Experții din industrie consideră că aceste mutări reflectă o schimbare mai amplă în modul în care statele își gestionează rezervele strategice, într-un context internațional marcat de incertitudine geopolitică și de preocupări tot mai mari privind securitatea activelor financiare.